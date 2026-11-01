Supreme Court: अयोध्येतील राम मंदिर त्याच जमिनीवर बांधले आहे का? सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका, उद्या महत्त्वाची सुनावणी

नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिर ज्या जमिनीवर उभारण्यात आले आहे, तीच जमीन सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात मंदिरासाठी निश्चित केली होती का, असा प्रश्न उपस्थित करणारी नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या जमिनीची अचूक ओळख, सीमा आणि स्थान निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच या प्रक्रियेसाठी तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती किंवा आयोग स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या याचिकेवर २ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे..श्री राम जन्मभूमी ट्रस्टची याचिका, स्वतंत्र सर्वेक्षणाची मागणीसर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सुनावणीच्या यादीत या प्रकरणाचा समावेश आहे. श्री राम जन्मभूमी ट्रस्टने दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.याचिकेत २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात निश्चित केलेल्या जमिनीचे स्वतंत्र सर्वेक्षण आणि सीमांकन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये न्यायालयाच्या निकालाशी तसेच अंतिम आदेशाशी संबंधित जमिनीच्या अचूक सीमा, भौगोलिक निर्देशांक, क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्ष स्थान निश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे..सर्वेक्षणासाठी तज्ज्ञांचा स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची मागणीया प्रकरणात न्यायालयाने स्वतंत्र समिती किंवा आयोग नेमावा, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. या आयोगामध्ये सर्वेक्षण, महसूल, पुरातत्त्वशास्त्र आणि न्यायालयाला आवश्यक वाटणाऱ्या अन्य तांत्रिक क्षेत्रांतील पात्र तज्ज्ञांचा समावेश असावा, अशी मागणी आहे.सध्या अस्तित्वात असलेले किंवा विकसित केले जात असलेले राम मंदिर नेमके त्याच जागेवर आणि त्याच जमिनीवर उभारण्यात आले आहे का, ज्या जमिनीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये निर्णय दिला होता, हे तपासणे हा या आयोगाच्या स्थापनेमागील उद्देश असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे..Supreme Court: सुप्रीम कोर्टात काय घडलं? न्यायाधीशांनीच दिला कोर्टासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा, प्रशासनावर तीव्र नाराजी.९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकालअयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयामुळे वादग्रस्त जागेवर ट्रस्टच्या माध्यमातून राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्याचवेळी केंद्र सरकारला उत्तर प्रदेशातील अयोध्या शहरातील एका प्रमुख ठिकाणी नवीन मशीद बांधण्यासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते..२२ जानेवारी २०२४ रोजी रामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठाराम मंदिराच्या बांधकामाची सुरुवात ५ ऑगस्ट २०२० रोजी भूमिपूजन सोहळ्याने झाली. श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या देखरेखीखाली मंदिराचे गर्भगृह आणि पहिल्या मजल्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर २२ जानेवारी २०२४ रोजी रामलल्लांच्या बालरूपातील मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली.या ऐतिहासिक सोहळ्याचे प्रमुख यजमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. या कार्यक्रमासाठी उद्योगजगत, चित्रपटसृष्टी, क्रीडा आणि राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांसह जगभरातील संत आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींना निमंत्रित करण्यात आले होते. प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर राम मंदिर भाविक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुले करण्यात आले..Supreme Court : १०० टक्के इथेनॉल इंधन कुठून येणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.