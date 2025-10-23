Ayodhya: थंडीमुळे रामललांच्या दर्शन आणि आरतीच्या वेळेत बदल; ट्रस्टने जाहीर केली नवी वेळ

थंडीच्या दिवसांची सुरुवात झाल्यामुळे अयोध्येतील रामललांच्या दर्शनाच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. आज (गुरुवारपासून) भाविकांना राम मंदिरात सकाळी सात वाजल्यापासून रामललांचे दर्शन घेता येणार आहे. रात्री नऊ वाजेपर्यंत दर्शन सुरू राहील. तसेच, रामललांच्या आरतीच्या वेळेतही बदल करण्यात आला असून, दुपारी आरती व नैवेद्यासाठी (भोग) मंदिराचे दरवाजे एक तासासाठी बंद राहतील.श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने रामललांच्या दर्शनाची ही नवीन वेळ जाहीर केली आहे..मंगला आरती आता साडेचार वाजताराम मंदिराचे विश्वस्त (Trustee) डॉ. अनिल मिश्र यांनी माहिती दिली की, आता थंडी सुरू होत असल्यामुळे रामललांच्या दर्शनाच्या वेळेत काही बदल करण्यात आले आहेत.मंगला आरती जी आतापर्यंत पहाटे चार वाजता होत होती, ती आता पहाटे ४:३० वाजता होईल.शृंगार आरती जी सकाळी सहा वाजता होत होती, ती आता सकाळी ६:३० वाजता होईल.दर्शन जे सकाळी ६:३० वाजता सुरू व्हायचे, ते आता सकाळी ७ वाजल्यापासून सुरू होईल..मंगलमय वातावरणात आदिशक्तीच्या उत्सवाला सुरुवात.रामललांच्या दर्शनाची नवीन वेळ वेळ (Time)कार्यक्रम (Activity)पहाटे ०४:३० मंगला आरतीसकाळी ०६:३० शृंगार आरती आणि दर्शन मार्गातून प्रवेश सुरूसकाळी ०७:०० दर्शनास सुरुवातदुपारी १२:०० नैवेद्य (भोग) आरती (प्रवेश बंद)दुपारी १२:३० ते ०१:०० मंदिराचे दरवाजे बंददुपारी ०१:०० दर्शनास पुन्हा सुरुवातरात्री ०९:०० प्रवेश बंदरात्री ०९:१५दर्शन समाप्तरात्री ०९:३०शयन आरती (आरतीनंतर दरवाजे बंद).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.