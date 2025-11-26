Ram Mandir Flag Ceremony: स्वप्नाची, अखंड प्रयत्नांची पूर्ती; सरसंघचालक भागवत यांची भावना, मंदिरासाठी बलिदान दिलेल्यांचे स्मरण

अयोध्या : ‘‘राममंदिराच्या कळसावर भगवा ध्वज फडकविण्यात आल्याने राममंदिराचे बांधकाम औपचारिकरीत्या पूर्ण झाले आहे. या मंदिरासाठी ज्या व्यक्तींनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले, ते आज नक्कीच समाधानी असतील..आजचा दिवस आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दीर्घकाळापासून जोपासलेल्या स्वप्नाची, अखंड प्रयत्नांची पूर्ती आज झाली आहे,’’ अशी भावना सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आज व्यक्त केली. अयोध्येतील सोहळ्यात ते बोलत होते..Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिराच्या ध्वजासाठी लष्कराची घेतली जात आहे मदत, ऐनवेळी का बदलावा लागला ध्वज .भागवत म्हणाले, ‘‘राममंदिरासाठी अनेक शतके आपण प्रतीक्षा केली आहे. दीर्घकाळापासून सुरू असलेले प्रयत्न, त्याग यांची पूर्ती आज झाली आहे. रामजन्मभूमी आंदोलनाचे अशोक सिंघल यांना आज खरोखरच शांती लाभली असेल. महंत रामचंद्र दास महाराज आणि असंख्य साधू, संतांनी सातत्याने प्रयत्न केले. अनेकांनी प्राणांचे बलिदानही दिले. मंदिरनिर्मितीचे त्यांचे स्वप्न होते आणि आता ते साकार झाले आहे. या ध्वजाद्वारे काही मूलभूत मूल्ये उंचावली गेली आहेत. ही मूल्ये संपूर्ण जगासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहेत. व्यक्तीच्या जीवनापासून कुटुंबाच्या जीवनापर्यंत ही मूल्ये महत्त्वाची आहेत.’’.ध्वजाच्या रंग आणि चिन्हांचा उल्लेख करताना भागवत म्हणाले, ‘‘ध्वजाचा भगवा रंग हा धर्माचे प्रतीक असल्यामुळे त्याला ‘धर्मध्वज’ असे म्हणले जाते. धर्मध्वजावरील कोविदार वृक्ष हा रघुकुलाच्या परंपरेतील वृक्ष आहे. ‘वृक्षाः सत्पुरुषाः इव’, म्हणजेच वृक्ष हे सत्पुरुषांप्रमाणे असतात. आपले जीवन असे घडवायचे असेल, तर विपरीत परिस्थिती, टंचाई किंवा स्वार्थाने व्यापलेल्या जगातही आपल्याला धर्मनिष्ठ राहावे लागेल..ध्वजावरील सूर्य तेज आणि अढळ निर्धाराचे प्रतीक आहे. सत्य शाश्वत आहे आणि ओम हे शुभचिन्ह त्याचे प्रतिनिधित्व करते. आपला संकल्प आज पूर्ण झाला आहे. संपूर्ण मानवजातीने भारतीयांच्या चारित्र्यापासून शिकले पाहिजे. सर्वोच्च वैभवाचे प्रतीक असणारा आनंद आणि शांती पसरविणारा भारत आपल्याला निर्माण करायचा आहे. विकासाची फळे सर्वांपर्यंत पोहोचली पाहिजेत, हीच जगाची अपेक्षा आहे. आपल्या याच संकल्पाचे प्रतीक म्हणजे हे राममंदिर आहे.’’.‘समर्थवचना’चा दाखला‘‘आजचा दिवस कृतार्थतेचा आहे आणि संकल्पपूर्तीचाही आहे,’’ असे सरसंघचालक मोहन भागवत आपल्या भाषणात म्हणाले. भाषणाच्या शेवटी त्यांनी राष्ट्रसंत समर्थ रामदासस्वामी यांच्या वचनाचा उल्लेख केला. ‘‘स्वप्नी जें देखिलें रात्री... तें तें तैसेंची होतसे,’’ असे समर्थ रामदासस्वामी म्हणाले होते, असे भागवत म्हणाले. जे स्वप्न पाहिले होते त्यापेक्षा भव्य आणि सुंदर मंदिर बनले आहे, असे भागवत म्हणाले..PM Narendra Modi: प्राणप्रतिष्ठेनंतर आता 'ध्वजारोहण'! राम मंदिराच्या शिखरावर पीएम मोदी फडकवणार २२ फुटांचा धर्मध्वज.अयोध्येच्या खासदाराला निमंत्रण नाहीअयोध्येचे खासदार आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अवधेश प्रसाद यांना राममंदिरातील कार्यक्रमाचे निमंत्रणच देण्यात आले नव्हते, असा दावा समाजवादी पक्षाच्या नेत्याने केला आहे. अवधेश प्रसाद हे दलित असल्यामुळेच त्यांना निमंत्रण देण्यात आले नाही, असा आरोप समाजवादीपक्षाचे सहारनपूरचे खासदार इम्रान मसूद यांनी केला असून, त्यांनी भाजप आणि योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारवर टीका केली आहे. जर पंतप्रधान अयोध्येत येत आहेत, तर तेथील खासदाराला सर्वांत प्रथम निमंत्रण द्यायला हवे होते, मात्र तसे करण्यात आले नाही, असे मसूद म्हणाले..असा आहे ध्वजअयोध्येतील प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या मंदिरावर मंगळवारी ध्वज फडकविण्यात आला. भगव्या रंगाचा २२ फूट लांब व ११ फूट रुंद ध्वज मंदिराच्या १६१ फूट उंच कळसावर विराजमान झाला. मंदिरावर बसविण्यात आलेला ध्वजदंड ४२ फूट उंच आहे. या ध्वजावर सूर्य, ‘ओम’ हे शुभचिन्ह आणि कोविदार वृक्ष आहेत. कोविदार वृक्षाचा उल्लेख प्राचीन ग्रंथांमध्ये आढळतो. पौराणिक मान्यतांनुसार हा पारिजात व मंदार या वृक्षांच्या दिव्य संयोगातून बनलेला वृक्ष आहे. आजच्या काळातील कचनार वृक्ष हा कोविदार वृक्षासारखा दिसतो. सूर्यवंशी राजांच्या ध्वजावर या वृक्षाची प्रतिमा होती. महर्षी वाल्मीकी यांनी लिहिलेल्या रामायणानुसार, भरत राजाच्या ध्वजावर कोविदार वृक्षाची प्रतिमा होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.