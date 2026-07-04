Ram Mandir Theft : राम मंदिर दानचोरी; चंपत राय यांची तुरुंगात रवानगी शक्य, देणगीत अपहार झाल्याचे स्पष्ट

अयोध्या - श्रीराम जन्मभूमी मंदिरातील देणगी गैरव्यवहारप्रकरणी सरचिटणीस चंपत राय, प्रशासक गोपाल राव आणि माजी विश्वस्त अनिल मिश्रा यांना आगामी काळात तुरुंगवास होऊ शकतो, असा दावा भाजपचे नेते आणि बजरंग दलाचे संस्थापक विनय कटियार यांनी शुक्रवारी केला..ते म्हणाले की, मंदिराच्या देणगीतील निधीचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या प्रकरणाबाबत मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली आहे. पुढे काय होईल, अशी विचारणा त्यांनी केली असता सर्व काही सुरळीत होईल. मात्र चंपत राय, गोपाल राव आणि अनिल मिश्रा यांना तुरुंगात जावे लागू शकते असे मी सांगितल्याचा दावा कटियार यांनी केला. रामजन्मभूमी आंदोलनाचा उल्लेख करताना कटियार यांनी माजी मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले. त्या आंदोलनासाठी अनेक कार्यकर्त्यांनी बलिदान दिल्याचेही त्यांनी सांगितले..तपासाला वेगश्रीराम जन्मभूमी मंदिराच्या देणगीतील कथित गैरव्यवहाराच्या तपासासाठी नियुक्त विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) मुदत १५ दिवसांनी वाढविण्यात आली आहे. या प्रकरणातील सर्व पैलूंचा सखोल तपास करून कोणताही दोषी सुटू नये, यासाठी तपासाचा विस्तार करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी तपासालाही वेग दिला असून, अयोध्येतील विशेष कृतिदल (एसओजी) कार्यालयात आरोपी अविनाश शुक्ला याची आज चौकशी करण्यात आली. अयोध्या परिक्षेत्राचे अधिकारी आशुतोष तिवारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी त्यावेळी उपस्थित होते..अयोध्येतील राम मंदिर देणगी गैरव्यवहारप्रकरणी दोषींना कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही. भ्रष्टाचार अजिबात सहन केला जाणार नसून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्रीश्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तत्काळ बरखास्त करण्यात यावा. ट्रस्टच्या कामकाजाची आणि आर्थिक व्यवहारांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी. राम मंदिरातील दानचोरीप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मौन सोडून देशासमोर आपली भूमिका स्पष्ट करावी.- रागिणी नायक, प्रवक्त्या, काँग्रेस.भगवान रामाची फसवणूक आणि जनतेशी विश्वासघात झाला असताना ते मान्य करण्यात पंतप्रधानांना कसला संकोच किंवा अहंकार आहे? तुमच्या सरकारद्वारे निवडलेल्या ‘आरएसएस इकोसिस्टिम’च्या लोकांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या दानचोरीमुळे देशात संताप आणि नाराजी आहे. या महत्त्वाच्या प्रकरणात तुमचे मौन हे महापापापेक्षा कमी नाही.- जयराम रमेश, सरचिटणीस, काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.