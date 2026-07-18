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Ayodhya Ram Temple: राम मंदिर दानचोरीचे प्रायश्चित्त, अयोध्येत दररोज २५१ वेळा विष्णू सहस्रनाम पठण; क्षमा मागण्यासाठी विधीचे आयोजन

Ram Temple Trust Begins 10-Day Purification Ritual: राम मंदिरातील देणगी चोरीप्रकरणी अयोध्येत १० दिवसांचा शुद्धीकरण व प्रायश्चित्त विधी सुरू करण्यात आला आहे.
Ayodhya Ram Temple

Ayodhya Ram Temple

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अयोध्या (उत्तर प्रदेश): येथील राम मंदिरातील देणगी चोरीप्रकरणी मंदिर ट्रस्टने दहा दिवसांसाठी शुद्धीकरण विधी आयोजित केला आहे. चोरीचे प्रायश्चित्त व देवाकडे क्षमा मागण्यासाठी या विधीचे आयोजन करण्यात आले आहे. श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष गोविंददेव गिरी यांच्या संकल्पनेतून बुधवारी हा शुद्धीकरण विधी सुरू झाला आहे.

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Ayodhya Ram Mandir