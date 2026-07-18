Ayodhya Ram Temple: राम मंदिर दानचोरीचे प्रायश्चित्त, अयोध्येत दररोज २५१ वेळा विष्णू सहस्रनाम पठण; क्षमा मागण्यासाठी विधीचे आयोजन

अयोध्या (उत्तर प्रदेश): येथील राम मंदिरातील देणगी चोरीप्रकरणी मंदिर ट्रस्टने दहा दिवसांसाठी शुद्धीकरण विधी आयोजित केला आहे. चोरीचे प्रायश्चित्त व देवाकडे क्षमा मागण्यासाठी या विधीचे आयोजन करण्यात आले आहे. श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष गोविंददेव गिरी यांच्या संकल्पनेतून बुधवारी हा शुद्धीकरण विधी सुरू झाला आहे. .अयोध्येतील गुरुकुलांद्वारे विष्णू सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण केले जात आहे. विष्णूच्या सहस्रनामाच्या पठणाने सकारात्मकता निर्माण होते, अशी श्रद्धा आहे. ‘ट्रस्टने मंदिर परिसर आणि विविध गुरुकुलांमध्ये दहा दिवसांचा विशेष प्रायश्चित्त आणि शुद्धीकरण विधी सुरू केला आहे, ’ असे गिरी यांनी शुक्रवारी ‘पीटीआय’ला सांगितले. दररोज विष्णू सहस्रनामाचे किमान २५१ वेळा पठण होईल..Yavatmal: व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना एक कोटीचा गंडा; आर्णी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील प्रकार; शेतमाल घेऊन केला पोबारा.रामलल्लाच्या दरबारी झालेल्या चुका सुधारण्यासाठी विष्णू सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण केले जात आहे. वाल्मीकी रामायणाचेही पठण केले जात आहे. - दिनेंद्र दास, मंदिर ट्रस्टचे सदस्य.मंदिराच्या देणगीमध्ये अपहार करणारे लोक स्वतःहून क्षमा मागत नाही तोपर्यंत या शुद्धीकरण आणि प्रायश्चित्ताला काहीही मूल्य नाही. अन्यथा सर्व प्रयत्न निरर्थक ठरतील. - अभिषेक मिश्रा, राष्ट्रीय सरचिटणीस, समाजवादी पक्षाचे.Yavatmal: व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना एक कोटीचा गंडा; आर्णी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील प्रकार; शेतमाल घेऊन केला पोबारा."अयोध्येमध्ये काहीतरी चुकीचे घडले आहे, हे आम्ही पूर्वीपासून सांगत होतो. शुद्धी यज्ञाने हे सिद्ध झाले आहे. प्रभू राम त्यांना त्यांच्या पापांची जाणीव करून बुद्धी देवो"- अजय राय, उत्तर प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.