देश

Ayodhya Ram Mandir: रामभक्तांच्या महाप्रसादाची काळजी मिटली? गौतम अदानी 'सीता रसोई'तून दररोज ६५ हजार भाविकांना देणार जेवण

Gautam Adani’s Role in Temple Services: अयोध्येत श्रीराम मंदिर परिसरातील 'सीता रसोई'द्वारे दररोज ६०-६५ हजार भाविकांचे भोजन प्रसाद दिले जाते. गौतम अदानी समूह या प्रकल्पात सहभाग घेण्याच्या शक्यतेने भाविकांच्या सुविधांमध्ये सुधारणा होणार आहे.
Ayodhya

Ayodhya

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अयोध्येच्या राम मंदिर परिसरात येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या भोजन प्रसादासाठी आता देशातील दिग्गज उद्योगपती गौतम अदानी मदतीचा हात पुढे करण्याची शक्यता आहे. रामललाच्या दर्शनासाठी पोहोचलेल्या अदानी यांनी मंदिराच्या व्यवस्थेबद्दल आणि भाविकांच्या सुविधांबद्दल सखोल माहिती घेतल्याने 'सीता रसोई' च्या संचालनात अदानी समूहाचा सहभाग असणार, अशा चर्चांना उधाण आले आहे.

Loading content, please wait...
