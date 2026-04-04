Ayodhya Ram Mandir: रामभक्तांच्या महाप्रसादाची काळजी मिटली? गौतम अदानी 'सीता रसोई'तून दररोज ६५ हजार भाविकांना देणार जेवण

अयोध्येच्या राम मंदिर परिसरात येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या भोजन प्रसादासाठी आता देशातील दिग्गज उद्योगपती गौतम अदानी मदतीचा हात पुढे करण्याची शक्यता आहे. रामललाच्या दर्शनासाठी पोहोचलेल्या अदानी यांनी मंदिराच्या व्यवस्थेबद्दल आणि भाविकांच्या सुविधांबद्दल सखोल माहिती घेतल्याने 'सीता रसोई' च्या संचालनात अदानी समूहाचा सहभाग असणार, अशा चर्चांना उधाण आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी अयोध्येत दाखल झालेल्या गौतम अदानी यांनी श्रीरामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी भाविकांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या अन्नछत्राची विशेष दखल घेतली..काय आहे 'सीता रसोई' प्रकल्प?राम मंदिर परिसरात दोन ठिकाणी सीता रसोई कार्यरत आहे:गर्भगृहाजवळ: आई अन्नपूर्णा देवीच्या मंदिराजवळ असलेल्या रसोईत भगवान रामललाचा 'भोग' (नैवेद्य) तयार केला जातो.अंगद टीला (निकासी मार्ग): मंदिर परिसरातून बाहेर पडताना भाविकांसाठी भोजन प्रसादाची सोय येथे करण्यात आली आहे.सुरुवात: राम मंदिराच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त ११ जानेवारी २०२५ पासून ही रसोई अविरत सुरू आहे..दररोज ६०-६५ हजार भाविकांची भूक भागतेसीता रसोईचे प्रभारी धनंजय पाठक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दररोज सुमारे ६० ते ६५ हजार भाविक येथे महाप्रसादाचा लाभ घेतात. देशात गॅस सिलिंडरच्या टंचाईचे सावट असतानाही, ही रसोई भाविकांच्या सेवेसाठी सज्ज आहे.येथे अनेक काउंटर्सच्या माध्यमातून शिस्तबद्ध पद्धतीने प्रसादाचे वाटप केले जाते..अदानी समूहाचा सहभाग का महत्त्वाचा?आतापर्यंत अदानी समूहाने राम मंदिर निर्माणात कोणताही प्रत्यक्ष मोठा सहभाग नोंदवलेला नव्हता. केवळ जानेवारी २०२४ मधील प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्याच्या वेळी 'अदानी विल्मर' कंपनीने प्रसाद वाटप आणि इतर लॉजिस्टिक सेवा पुरवल्या होत्या.अदानी यांनी ट्रस्टच्या सदस्यांशी ग्रीन हाऊसमध्ये चर्चा करताना भाविकांच्या सुविधांबाबत विचारपूस केली. ट्रस्टींनी जेव्हा सीता रसोईच्या संचालनाबद्दल माहिती दिली, तेव्हा अदानी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सहकार्याची तयारी दर्शवली आहे..ट्रस्टची भूमिकाट्रस्टचे सदस्य डॉ. अनिल कुमार मिश्र यांनी स्पष्ट केले की, दर्शनादरम्यान गौतम अदानी यांनी सध्या कोणताही प्रत्यक्ष मोठा निधी किंवा दान दिलेले नाही. मात्र, ज्या पद्धतीने त्यांनी 'सीता रसोई'च्या प्रक्रियेत रस दाखवला आहे, त्यावरून अदानी समूह आगामी काळात भाविकांच्या हितार्थ या प्रकल्पाची जबाबदारी स्वीकारू शकतो, असे मानले जात आहे.अयोध्येत भाविकांची गर्दी वाढत असताना, 'सीता रसोई' सारख्या प्रकल्पाला कॉर्पोरेट क्षेत्राचे पाठबळ मिळाल्यास भाविकांची सोय अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल.