देश

Ayodhya Temple Theft : अयोध्या मंदिर दानचोरी! महाकुंभ काळात सर्वाधिक अपहार, मेहुण्यांनी लाटले कोट्यवधी; मालमत्ता खरेदी

राम मंदिरातील देणगी अपहार प्रकरणाच्या तपासात आणखी धक्कादायक माहिती आली समोर.
Ayodhya Temple Theft

Ayodhya Temple Theft

sakal

वृत्तसंस्था
Updated on

अयोध्या - राम मंदिरातील देणगी अपहार प्रकरणाच्या तपासात आणखी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पोलिस तपासानुसार, २०२५ मधील महाकुंभ काळात मंदिरात सर्वाधिक देणगी जमा होत असताना सर्वांत मोठ्या प्रमाणात अपहार झाला आहे.

Loading content, please wait...
Ayodhya Ram Mandir
crime
scam
temple
Donation
property