Ayushman Bharat PMJAY: आयुष्मान भारतला ७ वर्षे पूर्ण; UPमध्ये सर्वाधिक लाभार्थी; १० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मिळाली आरोग्यसुरक्षा

एका गरीब कुटुंबात जन्माला आल्यावर सर्वात मोठी भीती असते ती म्हणजे कुटुंबातील कोणी आजारी पडले तर उपचार कसे करायचे? उपचारांसाठी लागणारा मोठा खर्च कुठून आणायचा? पण आता ही चिंता दूर झाली आहे. कारण, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या योजनेने आपल्या स्थापनेची सात वर्षे पूर्ण केली आहेत. गेल्या सात वर्षांत ही योजना देशातील गरीब, गरजू आणि दुर्बल घटकांसाठी एक मोठा आधार बनली आहे. या योजनेने त्यांना महागड्या उपचारांच्या खर्चापासून मुक्त करून, एक सुरक्षित जीवन जगण्याचा मार्ग दाखवला आहे..प्रत्येक भारतीयाला आरोग्यसुरक्षाआयुष्मान भारत योजनेने आरोग्यसेवा खरंच सोपी केली आहे. पूर्वी आर्थिक परिस्थितीमुळे जे लोक उपचारांपासून वंचित राहत होते, त्यांच्यासाठी ही योजना एक वरदान ठरली आहे. विशेषतः ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा मोठा फायदा झाला आहे. त्यांना आता कोणत्याही आर्थिक अडचणींशिवाय मोफत उपचार मिळत आहेत..उत्तर प्रदेशात सर्वात मोठा प्रभावया योजनेचा सर्वात जास्त प्रभाव उत्तर प्रदेशात दिसून येतो. येथील १० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना या योजनेचा थेट फायदा झाला आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब कुटुंबांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरोग्य सेवा सहज उपलब्ध झाल्यामुळे गंभीर आजारांवर उपचार करणे शक्य झाले आहे. .या योजनेमुळे आरोग्य सेवा अधिक लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्यांची संख्या वाढली असून, सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारांची गुणवत्ताही सुधारली आहे. गेल्या सात वर्षांत या योजनेने लाखो गरीब कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षा दिली आहे. आज, जिथे गंभीर आजारांवर उपचार करणे स्वप्न होते, तिथे आता उपचार घेणे सहज शक्य झाले आहे.आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही देशासाठी आरोग्यसुरक्षेचा एक मजबूत पाया बनली आहे. 'निरोगी भारत' घडवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्यामुळे भविष्यात आणखी लोकांना आरोग्य सुविधा मिळतील.