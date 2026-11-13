आयुष्मान कार्डधारकांना धक्का! आता ११२ आजारांवरील उपचार खासगी रुग्णालयांत होणार नाहीत, मोदी सरकारचा प्रस्ताव

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचा लाभ घेणाऱ्या रुग्णांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत उपचारांसाठी उपलब्ध असलेल्या ११२ आजारांच्या पॅकेजवर मर्यादा आणण्याची तयारी सुरू आहे. प्रस्तावित बदलानुसार, या आजारांवरील उपचार केवळ सरकारी रुग्णालयांमध्येच उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे. त्यामुळे या आजारांवर खासगी रुग्णालयांत आयुष्मान कार्डच्या माध्यमातून उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो..मिळालेल्या माहितीनुसार, आयुष्मान भारत योजनेत सध्या २३ आजारांची पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव आहेत. म्हणजेच या पॅकेजअंतर्गत खासगी रुग्णालयांत उपचार घेता येत नाहीत. आता या यादीत आणखी ८९ पॅकेजची भर घालण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव पॅकेजची संख्या ११२ होणार आहे..Dwayne Johnson Health : 'द रॉक'ला गंभीर आजार झाल्याची चर्चा? २२ किलो वजन घटल्यानंतर व्हायरल दाव्यामागचे खरे सत्य समोर!.केंद्र सरकारकडून या संदर्भातील नवी यादी १ डिसेंबर २०२६ पासून ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट सिस्टीम (TMS) मध्ये लागू करण्याची तयारी असल्याची माहिती आहे. मात्र, हा बदल आपल्या राज्यात लागू करायचा की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांकडे असेल..या ११२ पॅकेजमध्ये डे केअर उपचारांपासून ते मोठ्या शस्त्रक्रियांपर्यंतच्या सुविधांचा समावेश आहे. स्त्रीरोग आणि प्रसूती सेवा, लहान-मोठ्या शस्त्रक्रिया, कान-नाक-घसा, नेत्ररोग, मानसिक आरोग्य, जनरल मेडिसिन आणि हाडांशी संबंधित उपचारांचा यात समावेश असल्याची माहिती आहे..यामध्ये हाय रिस्क डिलिव्हरी, गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया, मोतीबिंदू, काचबिंदू तपासणी, फ्रॅक्चर, फिस्टुला, सिस्ट, मलेरिया, हिपॅटायटिस, डेंग्यूऐवजी चिकुनगुनिया, गंभीर अॅनिमिया, स्वादुपिंडाचा दाह, चिंता आणि मूड डिसऑर्डर यांसारख्या आजारांच्या उपचारांचा समावेश असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे या उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून असलेल्या रुग्णांना नव्या नियमांचा परिणाम जाणवू शकतो..Heath Streak Passed Away : दिग्गज क्रिकेटपटूने घेतला अखेरचा श्वास! पत्नीची भावनिक पोस्ट व्हायरल, काही दिवसांपूर्वी पसरली होती मृत्यूची अफवा.या बदलामुळे सरकारी रुग्णालयांवरील रुग्णांचा भार वाढण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी पुरेशा सुविधा, आधुनिक उपकरणं, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि आवश्यक पायाभूत व्यवस्था उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा परिस्थितीत रुग्णांना वेळेत उपचार मिळणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे नव्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करताना सरकारी रुग्णालयांची क्षमता वाढवणंही तितकंच गरजेचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.