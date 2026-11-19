समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आझम खान यांनी उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणुकांच्या जागावाटपावरुन मोठं विधान केलं आहे. आझम खान यांच्या मते, ही पूर्वीची काँग्रेस राहिलेली नाही आणि या आघाडीबाबत त्यांना कोणतीही अडचण नाही. काँग्रेससोबत सन्मानजनक करार केला जाईल आणि जर त्यांना थोड्या जास्त जागा द्याव्या लागल्या तर त्यासाठी त्यागही केला जाईल, असे आझम खान यांनी स्पष्ट केले..२०२७ च्या निवडणुकीत काँग्रेस १८१ जागांची मागणी करत आहे, यावरुन त्यांच्या भूमिकेबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना आझम खान यांनी एक जुनी म्हण सांगितली. मागणी करण्याच्या संदर्भात त्यांनी लहानपणापासून ऐकले आहे की, "तोफेचा परवाना मागितला तर कट्ट्याचा परवाना मिळतो," असे ते म्हणाले..Akola Crime : पैशांचा पाऊस पाडण्यासाठी अघोरी पूजा! नरबळी दिल्याचा आरोप; अकोल्याच्या युवकाची इंदूरमध्ये हत्या, मांत्रिकाच्या पूजेचे व्हिडिओ आले समोर.यानंतर लगेचच स्पष्टीकरण देताना नमूद केले की, त्यांचे काँग्रेस नेत्यांशी खूप चांगले संबंध आहेत आणि ही जुनी काँग्रेस राहिलेली नाही; हे विधान केवळ हसवण्यासाठी सहज केल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या काँग्रेसचे नेतृत्व त्यांच्याकडे नाही ज्यांच्या काळात ६ डिसेंबरची घटना घडली होती किंवा २२-२३ डिसेंबर १९४९ ची रात्र झाली होती..Glasses Cleaning Tips : तुम्हीही शर्ट किंवा टिश्यू पेपरने चष्मा पुसता का? वेळीच थांबा! ही एक चूक लेन्स कायमच्या खराब करू शकते; जाणून घ्या योग्य पद्धत.तसेच ईदच्या दिवशी ईदगाह मैदानावर घडलेल्या घटना किंवा मलियाना आणि मेरठच्या घटना ज्या काळात घडल्या, ती ही काँग्रेस नाही. याच कारणामुळे आमच्या बाजूने कोणताही विरोध किंवा नकारात्मक प्रतिक्रिया नाही, असे त्यांनी नमूद केले. काँग्रेससोबत सन्मानजनक तोडगा आणि सन्मानजनक जागावाटप होईल, आणि जर त्यांना काही जास्त जागा द्याव्या लागल्या तर हा त्यागही करण्याची तयारी असल्याचे आझम खान यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.