पाटणा : महात्मा गांधी आणि राममनोहर लोहिया यांची कर्मभूमी असलेले बिहार राज्य सध्या धोक्यात असून त्याला वाचविणे आवश्यक आहे, असे मत इंडिया आघाडीचे उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डी यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. .उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी ते बिहारमध्ये आले होते. यावेळी राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष राजेश कुमार यांच्यासह 'इंडिया आघाडीतील अन्य पक्षांचे नेतेही उपस्थित होते..यावेळी बोलताना रेड्डी म्हणाले, ''मी कोणत्याही पक्षाचा सदस्य नाही आणि भविष्यातदेखील मी कोणत्याही पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारणार नाही. उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी मिळण्याआधी मी दीर्घकाळ न्यायाधीश पदाची जबाबदारी पार पाडली आहे..उपराष्ट्रपती पद हे शासकीय नव्हे तर घटनात्मक पद आहे. राज्यघटनेच्या संरक्षणासाठी हे पद आहे. त्यामुळेच मी या निवडणुकीत सहभाग घेतला आहे.''.Mallikarjun Kharge: नुकसान भरपाईचा कालावधी वाढवा: मल्लिकार्जुन खर्गे .इंडिया आघाडीतील पक्षांसह अन्य अनेक पक्षांनी मला पाठिंबा दिला आहे, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. ''अरविंद केजरीवाल 'इंडिया आघाडी'मध्ये नाहीत पण त्यांनी मला पाठिंबा दिला आहे,'' असे ते म्हणाले.