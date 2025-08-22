B. Sudershan Reddy: उपराष्ट्रपतिपदासाठी इंडिया’ आघाडीकडून बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा अर्ज दाखल

नवी दिल्ली : उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीचे उमेदवार व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी आज उमेदवारी अर्ज दाखल केला. भारत संकल्पना (आयडिया ऑफ इंडिया) पुन्हा एकदा प्रस्थापित करण्यासाठी आणि संविधानाप्रती निष्ठेच्या भावनेतून ही निवडणूक लढवत असल्याचे न्या. रेड्डी यांनी सांगितले. .उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याची आज शेवटची तारीख होती. त्यापार्श्वभूमीवर ‘इंडिया’ आघाडीचे उमेदवार न्या. रेड्डी यांनी अर्ज दाखल केला. याप्रसंगी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, ज्येष्ठ नेते शऱद पवार, सप नेते रामगोपाल यादव, खासदार संजय राऊत आदी नेते या वेळी उपस्थित होते..काँग्रेस–तृणमूलमध्ये वाददरम्यान, संसद अधिवेशनाच्या अंतिम टप्प्यात प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेसदरम्यान मतभेद झाल्याचे समजते. मंत्र्यांना पदच्युत करण्यासंदर्भातील संविधान दुरुस्ती विधेयकावरून काल लोकसभेत कॉंग्रेस पक्षाच्या खासदारांनी कामकाजात सहभाग घेतल्यावरून तृणमूलकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. .Om Birla: शेवटच्या दिवशी ‘गोंधळाचा’च आवाज; लोकसभाध्यक्षांनी विरोधकांना सुनावले, गदारोळातच सांगता .काल, काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या दालनात बैठकीमध्ये ठरलेल्या निर्णयानुसार सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे वेलमध्ये उतरून विधेयकाला विरोध करणे अपेक्षित होते. तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदारांनी वेलमध्ये जाऊन विरोध केला. परंतु, के. सी. वेणुगोपाल, मनीष तिवारी यासारख्या कॉंग्रेस खासदारांनी जागेवरूनच विधेयकावर आपली मते मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.