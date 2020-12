'बाबा का ढाबा'वाले कांता प्रसाद बनले रेस्टॉरंटचे मालक

नवी दिल्ली - इंटरनेटवर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओनंतर बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद चर्चेत आले होते. त्यानंतर सातत्यानं ते काही ना काही कारणामुळे चर्चेत आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी आपल्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्याचा आऱोप त्यांनी केला होता. तर आता 'बाबा का ढाबा'चे बाबा कांता प्रसाद रेस्टॉरंटचे मालक बनले आहेत. एका लहानशा जागेत ढाबा चालवणारे आणि पदार्थांची विक्री होत नसल्यानं रडलेल्या कांता प्रसाद यांचं आयुष्य एका व्हिडिओनंतर अमुलाग्र असं बदललं आहे.

साधा ढाबा चालवणाऱ्या कांता प्रसाद यांनी आता हाय फाय ढाबा उघडला असून त्यांचा काउंटरवर बसलेला फोटोही व्हायरल झाला आहे. नव्या रेस्टॉरंटसाठी ते महिन्याला 35 हजार रुपयांचं भाडं भरतात. कांता प्रसाद यांच्या नव्या ढाब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरेही लावण्यात आले आहेत. यामध्ये ढाब्यात येणाऱ्या ग्राहकांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर लक्ष ठेवता येतं. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी नव्या ढाब्यात वेगवेगळ्या प्रकारची पेंटिंग्ज लावण्यात आली आहेत.

Delhi: Kanta Prasad, the 80-year-old owner of 'Baba Ka Dhaba', starts a new restaurant in Malviya Nagar.

"We're very happy, god has blessed us. I want to thank people for their help, I appeal to them to visit my restaurant. We will serve Indian & Chinese cuisine here," he says. pic.twitter.com/Rg8YAaJ1zk

