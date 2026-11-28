उत्तर प्रदेशच्या महिला कल्याण, बालविकास मंत्री बेबी राणी मौर्य यांच्या एका विधानामुळे नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून कागदपत्रे तयार करण्यासाठी दोन ते अडीच हजार रुपये घेतले जात असतील, तर त्याला भ्रष्टाचार म्हणता येणार नाही, असे वक्तव्य त्यांनी केले. उत्तर प्रदेशातील हाथरस जिल्ह्याच्या प्रभारी मंत्री असलेल्या बेबी राणी मौर्य यांनी हाथरस येथील रामनपूरमध्ये आयोजित चौपालमध्ये नागरिकांच्या समस्या ऐकल्या. यावेळी माध्यमांनी लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल केल्याच्या प्रकरणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता..कागदपत्रांसाठी पैसे घेतल्याच्या प्रकरणावर स्पष्टीकरणमाध्यमांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना बेबी राणी मौर्य यांनी सांगितले की, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी अर्ज करताना अनेक लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. त्यासाठी दोन ते अडीच हजार रुपये घेतले असतील, तर त्याला भ्रष्टाचाराच्या श्रेणीत ठेवता येणार नाही. मात्र, भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली कोणी पैसे घेतले असतील, तर त्याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई केली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात आमदारांच्या माहितीनुसार, एफआयआर दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे..बालविवाह निर्मूलनासाठी विशेष स्वाक्षरी अभियानहाथरस दौऱ्यावर पोहोचलेल्या प्रभारी मंत्री बेबी राणी मौर्य यांचे गार्ड ऑफ ऑनर देऊन स्वागत करण्यात आले. जिल्हाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्याच्या सूचना दिल्या.महिला कल्याण विभागाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय बालविवाह निर्मूलन दिनानिमित्त विशेष स्वाक्षरी अभियान राबवण्यात आले. या अभियानाची सुरुवात बेबी राणी मौर्य यांनी स्वतः स्वाक्षरी करून केली. तसेच उपस्थित लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना बालविवाह रोखण्यासाठी शपथ दिली. या वेळी सर्वांनी स्वाक्षरी करून बालविवाहासारखी सामाजिक अनिष्ट प्रथा संपवण्याचा संकल्प केला. याशिवाय मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनेतील लाभार्थ्यांना मंत्र्यांच्या हस्ते लॅपटॉपचे वितरण करण्यात आले..लोकसभेत २७० खासदार वाढणार; सरकारी तिजोरीवर किती कोटींचा बोजा पडणार? पगारापासून घरांपर्यंतचा खर्च वाचा.कायदा आणि सुव्यवस्थेचा घेतला आढावाबैठकीच्या सुरुवातीला जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये मिशन शक्तीची अंमलबजावणी, महिलांविरोधातील गुन्हे, पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांचा तपास, अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांतील तपास आणि खटल्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. तसेच गँगस्टर कायद्यांतर्गत निश्चित केलेले गुन्हेगार आणि माफियांविरोधात झालेल्या कारवाईची माहिती घेण्यात आली.जिल्हा मूलभूत शिक्षण अधिकाऱ्यांना शाळांना नियमित भेटी देऊन तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत वेळेत त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यासही सांगण्यात आले..खत वितरणापासून अवैध खाणकामापर्यंतच्या प्रश्नांवर चर्चाबैठकीत लोकप्रतिनिधींनी खत वितरण, रस्त्यांची दुरुस्ती, कालव्यांमधील पाण्याची उपलब्धता, ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार ट्यूबवेलला वीजपुरवठा, गावांमधील स्वच्छता आणि अवैध खाणकाम यांसंबंधीच्या समस्या मांडल्या.जिल्हाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल यांनी जिल्ह्यातील विशेष उपलब्धी आणि विकासकामांच्या प्रगतीची माहिती मंत्र्यांना दिली. जनहिताच्या कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई किंवा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. कृषी अधिकाऱ्यांना खत वितरणाचा प्रगती अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. तर वीज वितरण विभागाला निर्धारित वेळापत्रकानुसार वीजपुरवठा करण्याचे निर्देश दिले. ज्या ठिकाणी विजेचे खांब तुटले आहेत, त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याचेही आदेश देण्यात आले..Delimitation Commission: SIR नंतर आता मतदारसंघ पुनर्रचनेची जबाबदारीही ज्ञानेश कुमार यांच्याकडेच?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.