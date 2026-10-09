Pitru Paksh 2026: पूर्वजांच्या स्मरणार्थ अलकनंदेच्या तीरावर पिंडदान; बद्रीनाथ यात्रेने गाठला विक्रमी टप्पा, कशी आहे सुरक्षा व्यवस्था ?

पितृपक्षाच्या निमित्ताने पूर्वजांच्या स्मरणार्थ पिंडदान आणि तर्पण करण्यासाठी देश-विदेशातील भाविक बद्रीनाथ धाम येथे दाखल होत आहेत. अलकनंदा नदीच्या तीरावर असलेल्या पौराणिक ब्रह्मकपाल तीर्थावर धार्मिक विधींसाठी भाविकांची गर्दी होत आहे. आतापर्यंत सुमारे दीड लाख भाविकांनी येथे पिंडदान केल्याची माहिती आहे. दरम्यान, यंदा बद्रीनाथ धाममध्ये दर्शन घेणाऱ्या भाविकांची संख्या १९ लाखांच्या पुढे गेली आहे..ब्रह्मकपाल तीर्थावर पिंडदानासाठी गर्दीबद्रीनाथ धाममधील ब्रह्मकपाल हे पिंडदान, तर्पण आणि श्राद्धविधींसाठी महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र मानले जाते. पितृपक्षात येथे पूर्वजांच्या स्मरणार्थ धार्मिक विधी करण्यासाठी भाविक मोठ्या संख्येने येतात. या तीर्थक्षेत्री पिंडदान केल्याने पूर्वजांना मोक्ष मिळतो, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.यंदाच्या पितृपक्षात आतापर्यंत सुमारे दीड लाख भाविकांनी ब्रह्मकपाल येथे पिंडदान आणि तर्पण विधी केले आहेत. भाविकांच्या वाढत्या संख्येमुळे तीर्थपुरोहित, पूजासाहित्य विक्रेते, प्रसाद विक्रेते आणि स्थानिक व्यावसायिकांचीही लगबग वाढली आहे..बद्रीनाथ दर्शनासाठी १९ लाखांहून अधिक भाविकबद्रीनाथ धामचे कपाट उघडल्यापासून आतापर्यंत १९ लाखांपेक्षा अधिक भाविकांनी बद्री विशालचे दर्शन घेतले आहे. मंदिर परिसरात पहाटेपासूनच भाविकांची वर्दळ दिसत असून, दर्शनासाठी लांब रांगा लागत आहेत.दसरा आणि कार्तिक स्नानासारखे धार्मिक पर्व अद्याप बाकी असल्याने यात्रेतील भाविकांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वाढत्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर परिसर, दर्शन मार्ग आणि वाहनतळांवरील व्यवस्थेकडे प्रशासनाचे लक्ष आहे..चमोलीचे एसपी स्वतः घेत आहेत आढावाभाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन चमोलीचे पोलीस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार यांनी बद्रीनाथ धाममधील सुरक्षा आणि व्यवस्थेची प्रत्यक्ष पाहणी केली. पितृपक्षाच्या कालावधीत त्यांनी तीन वेळा धामला भेट देऊन गर्दी नियंत्रण, भाविकांच्या रांगांचे नियोजन, वाहतूक व्यवस्था आणि आरोग्य सुविधांचा आढावा घेतल्याची माहिती आहे.यात्रा मार्ग आणि मंदिर परिसरात भाविकांची गैरसोय होऊ नये, तसेच गर्दीमुळे अनुचित प्रकार घडू नयेत, यासाठी पोलिसांकडून बंदोबस्त आणि व्यवस्थापनावर भर दिला जात आहे. पितृपक्षातील धार्मिक विधी आणि बद्रीनाथ दर्शनासाठी सुरू असलेली गर्दी लक्षात घेता प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.