राम मंदिरानंतर आता ब्रदीनाथ मंदिरातही आर्थिक गैरव्यवहार, मंदिर समितीच्या चौकशीत मोठा खुलासा, पहिला गुन्हा दाखल...

उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम मंदिरात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणी मंदिर समितीचे वैयक्तिक सहाय्यक प्रमोद नौटियाल यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. देशात यापूर्वी अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची चर्चा सुरू असतानाच आता बद्रीनाथ मंदिरातील या प्रकरणामुळेही देशभरात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बद्री-केदार मंदिर समिती (बीकेटीसी)च्या तक्रारीवरून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) २०२३ मधील कलम ३०६ आणि ३१६(५) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. यासंदर्भात मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान यांनी पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे..Ayodhya Donation Fraud: मोबाईल चॅटमुळे उघड झाले २ कोटींच्या चोरीचे रहस्य! राम मंदिर देणगी घोटाळ्याचा मुख्य मास्टरमाइंड अखेर समोर!.२ जुलै रोजी सोशल मीडियावर बद्रीनाथ मंदिरातील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा व्हिडिओ आणि माहिती व्हायरल झाली होती. त्यानंतर बीकेटीसीने तातडीने तीन सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना केली. समितीच्या प्राथमिक तपासात सकाळी सुमारे ९ ते ९.३० वाजण्याच्या दरम्यान मंदिरातील चढाव्यातील काही रक्कम प्रमोद नौटियाल यांनी घेतल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..या अहवालानंतर मंदिर समितीने प्रमोद नौटियाल यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले. त्यानंतर बीकेटीसीने पोलिसांकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली असून, त्यावरून आता फौजदारी तपास सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील सर्व पुरावे गोळा केले जाणार असून संबंधित व्यक्तींचे जबाबही नोंदवले जाणार आहेत..राम मंदिरातील धार्मिक कार्यात असायचा सहभाग, पण मागे सुरू होतं भलतंच; टिन्नू यादवच्या कारनाम्याने अयोध्या हादरली!.दरम्यान, मंदिर समितीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद रांगड यांनी प्रमोद नौटियाल यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची पुष्टी केली आहे. मात्र, या प्रकरणातील सत्य पोलिस तपास आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.