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Farmer Compensation Delay : 20 वर्षे झाली तरी नुकसानभरपाई नाही! संतापलेल्या शेतकऱ्यानं सरकारी अधिकाऱ्याला चपलेनं झोडपलं; व्हिडिओ व्हायरल

Farmer Waits 20 Years for Land Compensation : जमीन संपादनानंतर २० वर्षे नुकसानभरपाई न मिळाल्याचा आरोप करत बागलकोटमधील एका शेतकऱ्याने सरकारी अधिकाऱ्यावर चपलेने हल्ला केला.
land acquisition compensation dispute in Karnataka

land acquisition compensation dispute in Karnataka

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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बागलकोट : जमिनीची नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी (Farmer compensation delay) तब्बल दोन दशकांपासून सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही न्याय न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या एका शेतकऱ्याने सरकारी अधिकाऱ्यावर चपलेने हल्ला केल्याची घटना बागलकोट येथे घडली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.

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