Farmer Compensation Delay : 20 वर्षे झाली तरी नुकसानभरपाई नाही! संतापलेल्या शेतकऱ्यानं सरकारी अधिकाऱ्याला चपलेनं झोडपलं; व्हिडिओ व्हायरल

बागलकोट : जमिनीची नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी (Farmer compensation delay) तब्बल दोन दशकांपासून सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही न्याय न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या एका शेतकऱ्याने सरकारी अधिकाऱ्यावर चपलेने हल्ला केल्याची घटना बागलकोट येथे घडली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे..माहितीनुसार, २००४ मध्ये एका रस्ता प्रकल्पासाठी दादेनवर सर्कल परिसरातील शेतकरी बसवराज दोड्डामणी यांची जमीन सरकारने संपादित केली होती. मात्र, जमीन संपादित करूनही त्यांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यामुळे ते अनेक वर्षांपासून विविध कार्यालयांमध्ये पाठपुरावा करत असल्याचे सांगितले जाते..दरम्यान, बसवराज दोड्डामणी हे बीटीडीए (BTDA) कार्यालयात गेले असता त्यांनी तेथील केस वर्कर नीलकंठ अंकड यांच्याकडे नुकसानभरपाईबाबत जाब विचारला. यावेळी दोघांमध्ये वाद झाला आणि संतप्त झालेल्या शेतकऱ्याने अधिकाऱ्यावर धावून जात त्यांना चपलेने मारहाण करण्यास सुरुवात केली. या प्रकारामुळे कार्यालय परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..ही घटना घडत असताना दलित संघर्ष समिती (DSS) चे कार्यकर्ते सफाई कर्मचाऱ्यांना भूखंड वाटपाच्या मागणीसाठी बीटीडीए कार्यालयासमोर आंदोलन करत होते. त्यामुळे परिसरात मोठी गर्दी होती. उपस्थितांनी या संपूर्ण घटनेचे मोबाईलवर चित्रीकरण केले असून त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..Dharashiv Politics : उद्धव ठाकरेंचा सर्वात विश्वासू खासदार देणार धक्का! ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर ठाकरे गट सोडणार? धाराशिवच्या राजकारणात मोठा भूकंप.घटनेनंतर बसवराज दोड्डामणी यांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, जमीन गमावल्यानंतरही त्यांना कोणतीही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. अनेक वेळा अर्ज, विनंत्या आणि पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने ते हताश झाले होते..दुसरीकडे, सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला केल्याप्रकरणी नवनगर पोलीस ठाण्यात बसवराज दोड्डामणी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एफआयआरमध्ये शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे, शिवीगाळ करणे आणि धमकी देणे यांसारखे आरोप नमूद करण्यात आले आहेत..या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना केस वर्कर नीलकंठ अंकड यांनी सांगितले की, संबंधित शेतकऱ्याच्या फाईलशी त्यांचा कोणताही संबंध नव्हता. त्यांनी बसवराज यांना संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, अचानक त्यांच्यावर आरोप करत हल्ला करण्यात आल्याने त्यांना मानसिक धक्का बसल्याचे त्यांनी म्हटले. या घटनेमुळे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित नुकसानभरपाईच्या प्रश्नाकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले असून, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.