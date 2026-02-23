देश

Meat And Fish Ban: मांस आणि माशांच्या खुल्या विक्रीवर बंदी! आता परवानगी असेल तरच दुकान चालणार; राज्य सरकारची मोठी घोषणा

Bihar ban on open sale of meat and fish: विजय सिन्हा यांनी सर्व नगरपालिका संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी व्यापक तपासणी करावी. बेकायदेशीर दुकाने तात्काळ बंद करावीत असे निर्देश दिले आहेत.
बिहारमध्ये मांस आणि माशांच्या खुल्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा यांनी कडक इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मांस आणि माशांची दुकाने परवान्याशिवाय चालणार नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत स्वच्छतेच्या मानकांकडे दुर्लक्ष करणे खपवून घेतले जाणार नाही. बिहारींच्या आरोग्याशी तडजोड करणे खपवून घेतले जाणार नाही. संबंधित विभागाने प्राण्यांच्या आरोग्य तपासणीची देखील खात्री करावी.

