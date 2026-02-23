Meat And Fish Ban: मांस आणि माशांच्या खुल्या विक्रीवर बंदी! आता परवानगी असेल तरच दुकान चालणार; राज्य सरकारची मोठी घोषणा

बिहारमध्ये मांस आणि माशांच्या खुल्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा यांनी कडक इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मांस आणि माशांची दुकाने परवान्याशिवाय चालणार नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत स्वच्छतेच्या मानकांकडे दुर्लक्ष करणे खपवून घेतले जाणार नाही. बिहारींच्या आरोग्याशी तडजोड करणे खपवून घेतले जाणार नाही. संबंधित विभागाने प्राण्यांच्या आरोग्य तपासणीची देखील खात्री करावी..विजय सिन्हा म्हणाले की, शहरी भागात स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे आमचे प्राधान्य आहे. धार्मिक स्थळे, शैक्षणिक संस्था आणि संवेदनशील सार्वजनिक ठिकाणांजवळ नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानांवर विशेष कारवाई केली जाईल. शैक्षणिक संस्थांजवळ मांस आणि माशांची खुली विक्री संवेदनशील मनांवर विपरीत परिणाम करते. धार्मिक स्थळांवर खुली विक्री धार्मिक भावना दुखावते..Atal Pension Scheme : अटल पेन्शन योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकते आणि कोण नाही? पाहा नवे नियम.त्यांनी सर्व महानगरपालिका संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी व्यापक तपासणी करावी आणि बेकायदेशीर दुकाने तात्काळ बंद करावीत असे निर्देश दिले. त्यांनी या कारवाईचा दररोज अहवाल विभागाला द्यावा. नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाने राज्यातील सर्व महानगरपालिका संस्थांना बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या मांस आणि मासळीच्या दुकानांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विभागाच्या निदर्शनास आले आहे की, अनेक शहरी भागात योग्य परवान्याशिवाय मांस आणि मासळीची दुकाने सुरू आहेत. .Crime: भयंकर! फक्त ३० सेकंद, २७ वेळा चाकूने वार अन्...; अल्पवयीन तरुणांचं दहावीच्या विद्यार्थ्यासोबत क्रूर कृत्य, कारण काय?.शिवाय अनेक दुकाने निर्धारित स्वच्छता मानकांकडे दुर्लक्ष करून उघड्यावर आणि अस्वच्छ वातावरणात विक्री करत आहेत. नवीन सरकारचा हा एक नवीन उपक्रम आहे. बिहारचा बदलता चेहरा स्पष्टपणे दिसत आहे. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून, सामाजिक सौहार्दासाठी आणि मुलांमध्ये हिंसक प्रवृत्ती रोखण्यासाठी, आम्ही शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था आणि गर्दीच्या मोकळ्या जागांवर मांस आणि मासे विक्रीवर बंदी घालू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.