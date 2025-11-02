देश

Banaras News : लेझर शो, आतषबाजी आणि गंगा किनारा... या वर्षीची बनारसची 'देव दिवाळी' इतकी खास का? जाणून घ्या प्रत्येक तपशील!

विश्वप्रसिद्ध देव दीपावली उत्सव पुन्हा एकदा बनारसच्या पर्यटनाला नवी ओळख देण्यासाठी तयार.
सकाळ वृत्तसेवा
विश्वप्रसिद्ध देव दीपावली उत्सव पुन्हा एकदा बनारसच्या पर्यटनाला नवी ओळख देण्यासाठी तयार आहे. बनारसमध्ये ही देव दिवाळी ५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी साजरी होणार आहे. हा उत्सव कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी असतो, जो दिवाळीनंतर बरोबर १५ दिवसांनी येतो.

