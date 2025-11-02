Banaras News : लेझर शो, आतषबाजी आणि गंगा किनारा... या वर्षीची बनारसची 'देव दिवाळी' इतकी खास का? जाणून घ्या प्रत्येक तपशील!

विश्वप्रसिद्ध देव दीपावली उत्सव पुन्हा एकदा बनारसच्या पर्यटनाला नवी ओळख देण्यासाठी तयार आहे. बनारसमध्ये ही देव दिवाळी ५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी साजरी होणार आहे. हा उत्सव कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी असतो, जो दिवाळीनंतर बरोबर १५ दिवसांनी येतो..धार्मिक मान्यतांनुसार, कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी सर्व देवी-देवता पृथ्वीवर, खास करून काशीमध्ये, दिवाळी साजरी करण्यासाठी येतात.दरवर्षीप्रमाणेच, देव दीपावली पाहण्यासाठी देश-विदेशातील पर्यटक मोठ्या संख्येने बनारसमध्ये दाखल होऊ लागले आहेत..काशीचा सर्वात मोठा उत्सवकाशी विश्वनाथ कॉरिडॉर तयार झाल्यापासून या उत्सवाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या खूप वाढली आहे. याचा थेट फायदा तिथले हॉटेल व्यावसायिक, नावाडी (मल्लाह) आणि स्थानिक दुकानदारांना मिळतो.विक्रमी बुकिंग: या वर्षीही देव दीपावलीसाठी ट्रॅव्हल एजन्सी, हॉटेल आणि बोटींच्या बुकिंगच्या किमतीने नवीन विक्रम केले आहेत.दीपक (दिवे) संख्या: पर्यटन विभागाने यावर्षी दहा लाख दिवे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यापैकी ७ लाख दिवे घाटांवर, तर ३ लाख दिवे गंगेच्या दुसऱ्या किनाऱ्यावरील वाळवंटी भागावर लावले जातील. याव्यतिरिक्त, सर्व ८४ घाटांवर पूजा समित्या आणि इतर संस्था मिळून १५ लाख दिवे लावतील..९०% हॉटेल्स आरक्षित (बुक)टूरिस्ट वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष राहुल मेहता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार:खर्चाचा अंदाज: यावर्षी बुकिंग पाहता, सुमारे ५ लाखाहून अधिक पर्यटक काशीमध्ये येण्याची शक्यता आहे. हॉटेल, प्रवास आणि स्थानिक खरेदीमध्ये एक व्यक्ती सुमारे ₹५००० खर्च करेल, असा अंदाज आहे. त्यानुसार, केवळ एका दिवसात पर्यटक बनारसच्या अर्थव्यवस्थेत २५० कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करतील!हॉटेलची स्थिती: ९० टक्के हॉटेल बुकिंग आधीच पूर्ण झाले आहे. उर्वरित खोल्या त्याच दिवशी बुकिंगसाठी ठेवल्या आहेत..बोटींचे दरही वाढलेदेव दीपावलीचे हे सुंदर दृश्य पाहण्यासाठी बोटींना सर्वाधिक मागणी असते. स्थानिक नावाडी वर्षभर या दिवसाची वाट पाहत असतात.छोटे इंजिन बोट: लहान इंजिन असलेल्या बोटींचे बुकिंग सुमारे ₹३०,००० पर्यंत होत आहे.क्रूझचे भाडे: 'अलकनंदा क्रूझ'चे संचालक जयंत मालवीय यांनी सांगितले की, त्यांच्या कंपनीच्या क्रूझमधून आणि रोरो बोटींतून सुमारे ५०० हून अधिक पर्यटक घाटाचे दृश्य पाहू शकतील. या वर्षी मागणीनुसार (Flexi Fare) प्रति व्यक्ती भाडे कमाल ₹१५,००० पर्यंत गेले आहे..लेझर शो आणि आतषबाजीचे खास आकर्षणयावेळी लेझर शो आणि आतषबाजी (फायर क्रेकर शो) हे मोठे आकर्षण असेल.लेझर शो: चेतगंज घाटावर भगवान शंकरांवर आधारित सुंदर लेझर शो आयोजित केला जाईल.आतषबाजी: काशी विश्वनाथ मंदिरासमोर वाळवंटी भागात होणारा अर्धा तास चालणारा फायर शो (आतषबाजी) पाहण्यासाठी पर्यटकांमध्ये मोठा उत्साह असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.