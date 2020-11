भाजप खासदाराने वाजंत्र्यांसोबत धरला ताल, बँड पथक झाले 'अनलॉक' (VIDEO)

इंदूर : कोरोनाजन्य परिस्थितीमुळे गेल्या आठ महिन्यांपासून बंद असलेल्या बँड पथकाचा आवाज मध्यप्रदेशात अखेर दुमदुमला. बँड पथकातील लोकांनी चक्क भाजप खासदार शंकर लालवानी यांच्यासोबत याचे सेलिब्रेशन केल्याचे पाहायला मिळाले.

कोरोनाजन्य परिस्थितीतून सावरत असताना लग्न-समारंभाला परवानगी मिळाली होती मात्र बँड पथकावरील निर्बंध कायम होते. या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश बँड संघाने थेट शंकर लालवानी यांची भेट घेतली होती.

भावा मला माफ कर, पण तेवढा मास्क घाल बघू

खासदार शंकर लालवानी यांच्या हस्तक्षेपानंतर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्र्यांनी बँड पथकाला कार्यक्रमात सहभागी होण्याची परवानगी दिली. प्रशासनाने यासंदर्भातील आदेशही जारी केले. सरकारने आदेश दिल्यानंतर बेरोजागर झालेल्या बँड पथकातील वाजंत्र्यांना दिलासा मिळाला आहे. सरकारच्या निर्णयाचे त्यांनी बँड वाजवून स्वागत केले. विशेष म्हणजे भाजप खासदार शंकर लालवानी हे देखील बँड पथकातील कलाकारांच्या आनंदात सामील झाल्याचे पाहायला मिळाले.

#WATCH Madhya Pradesh: Band players celebrated with Indore MP Shankar Lalwani after he helped them get permission to perform at marriage functions while following #COVID19 norms. (19.11.2020) https://t.co/ZdCQaAD0uC pic.twitter.com/8S6YfUgDyF

— ANI (@ANI) November 20, 2020