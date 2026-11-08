Madhya Pradesh Wildlife : शतकभरानंतर बांधवगडच्या जंगलात बाराशिंगाचे पुनरागमन; ४८ वरून संख्या पोहोचली ६५ वर!

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील उमरिया जिल्ह्यातील बांधवगड व्याघ्र प्रकल्पात बाराशिंगा या राज्य प्राण्याच्या पुनर्वसन मोहिमेला यश मिळाले आहे. सुमारे शंभर वर्षांनंतर या जंगलात बारहसिंगाचे पुनरागमन झाले असून, कान्हा व्याघ्र प्रकल्पातून आणलेल्या ४८ बाराशिंगांची संख्या वाढून २०२६ मध्ये ६५ झाली आहे. शास्त्रीय पद्धतीने अधिवास व्यवस्थापन, नियमित निगराणी आणि सुरक्षिततेसाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे या प्रजातीचे प्रजनन यशस्वी झाले आहे..कान्हातून टप्प्याटप्प्याने आणले ४८ बाराशिंगाबाराशिंगा हा मध्य प्रदेशचा राज्य प्राणी आहे. नर बाराशिंगाच्या शिंगांना अनेक फांद्या असतात. एकेकाळी बांधवगडच्या जंगलात या प्राण्यांचा वावर होता. मात्र, कालांतराने या भागातून त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले. त्यामुळे या प्रजातीसाठी दुसरा सुरक्षित अधिवास निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पुनर्वसन मोहीम हाती घेण्यात आली.मध्य प्रदेश वन विभागाने राज्य वन संशोधन संस्था (एसएफआरआय), जबलपूर यांच्या सहकार्याने बांधवगडमधील गवताळ प्रदेश, पाण्याची उपलब्धता, चारा आणि हवामानाचा अभ्यास केला. त्यानंतर कान्हा व्याघ्र प्रकल्पातून बारहसिंगांचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.या मोहिमेअंतर्गत २६ मार्च २०२३ रोजी पहिल्या टप्प्यात ३७ बाराशिंगा बांधवगडमध्ये आणण्यात आले. मार्च २०२४ मध्ये आणखी ११ बाराशिंगाचे स्थलांतर करण्यात आले. अशा प्रकारे सुरुवातीला एकूण ४८ बाराशिंगाचे पुनर्वसन करण्यात आले..दोन वर्षांत संख्या ६५ वरबांधवगडमधील अनुकूल वातावरण आणि व्यवस्थापनामुळे बाराशिंगांची संख्या वाढली आहे. २०२५ मध्ये झालेल्या गणनेत ५६ बाराशिंगा आढळले होते. २०२६ मधील गणनेनुसार ही संख्या आता ६५ वर पोहोचली आहे.या प्राण्यांची सकाळी आणि संध्याकाळी नियमित गणना केली जाते. त्यांच्या आरोग्याची तपासणी, चाऱ्याची उपलब्धता आणि अधिवासातील बदलांवरही लक्ष ठेवले जाते. या उपाययोजनांमुळे बाराशिंगांना नव्या वातावरणाशी जुळवून घेण्यास मदत झाली आणि त्यांचे प्रजननही यशस्वी झाले..पिल्लांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष व्यवस्थाबांधवगड परिसरात रानटी हत्तींचा वावर असल्याने बाराशिंगांच्या सुरक्षिततेसाठी सौरऊर्जेवर चालणारे कुंपण उभारण्यात आले आहे. नवजात पिल्लांना साप आणि अजगरांपासून धोका निर्माण होऊ नये, यासाठीही विशेष जाळ्या आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.बांधवगड व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. बारासिंगांसाठी सध्या विकसित केलेल्या मगधी क्षेत्राबरोबरच भविष्यात मिली आणि जोगीवाडा या गवताळ भागांतही अधिवास विकसित करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी दलदलीचे क्षेत्र आणि पोषक गवताची उपलब्धता वाढवून हे भाग एकमेकांशी जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे..कान्हावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न१९६९ मध्ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यानातील बाराशिंगांची संख्या घटून अवघी ६६ झाली होती. त्यानंतरच्या दीर्घकालीन संवर्धन प्रयत्नांमुळे कान्हामधील त्यांची संख्या १,१०० पेक्षा अधिक झाली आहे. मात्र, एखाद्या रोगाचा प्रादुर्भाव किंवा नैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्यास संपूर्ण प्रजातीला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी दुसऱ्या अधिवासातही त्यांचे संवर्धन करणे महत्त्वाचे मानले जाते.बांधवगडमधील पुनर्वसन मोहिमेमुळे बाराशिंगांसाठी दुसरा अधिवास तयार झाला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील या राज्य प्राण्याच्या संवर्धनाच्या प्रयत्नांना नवी दिशा मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.