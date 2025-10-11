Mother Kills Children : हृदयद्रावक! पतीनं दुसरं लग्न केलं, घटस्फोटाचीही दिली धमकी; दोन मुलांची हत्या करून आईनं संपवलं जीवन

भुवनेश्वरीनगरमध्ये आई विजयालक्ष्मी हिने दोन मुलांचा गळा आवळून हत्या केली.त्यानंतर तिने स्वतः गळफास घेऊन आत्महत्या केली.कौटुंबिक कलहातून ही शोकांतिका घडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..बंगळूर : बंगळूरच्या बागलगुंटे येथील भुवनेश्वरीनगरमध्ये एका आईने कौटुंबिक कलहातून आपल्या दोन लहान मुलांची (Bangalore Crime News) हत्या करून स्वतः आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली (Woman Kills Kids) आहे. मृतांमध्ये आई विजयालक्ष्मी (वय ३०), मुलगी वृंदा (वय ४) आणि मुलगा भुवन (वय दीड वर्षे) यांचा समावेश आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, विजयालक्ष्मीने प्रथम आपल्या दोन्ही मुलांचा गळा आवळून त्यांची हत्या केली आणि नंतर स्वतः गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना गुरुवारी (ता. ९) रात्री उशिरा घडली असून शुक्रवारी सकाळी विजयालक्ष्मीची बहीण घरी आल्यावर हा प्रकार उघडकीस आला. विजयालक्ष्मीचे लग्न पाच वर्षांपूर्वी रमेशशी झाले होते. रमेश एका मॉलमध्ये काम करत असून दोघे बंगळूरमध्ये राहतात..Fake Currency Racket : बनावट नोटा खपवण्यासाठी पोलीस कर्मचारी आठवडाभर रजेवर, कोल्हापुरात टोळीचा पर्दाफाश; 1 कोटीचा मुद्देमाल जप्त.कुटुंबीयांच्या मते, रमेशने दुसरे लग्न केले होते आणि तो पत्नीला घटस्फोट देण्याची धमकी देत होता. या कारणामुळे पती-पत्नीमध्ये सतत वाद होत होते. मानसिक तणावामुळे विजयालक्ष्मीने हा टोकाचा निर्णय घेतल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. बागलगुंटे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. तिन्ही मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी व्हिक्टोरिया रुग्णालयात पाठवले आहेत. याप्रकरणी बागलगुंटे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.