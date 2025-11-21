देश

हरिहरेश्वर मंदिरात रक्तरंजित थरार! आईने पोटच्या मुलीवर केला धारदार शस्त्राने वार; स्वतःला संपवून घेण्याचाही प्रयत्न

Mother Attacks Daughter Inside Bangalore Temple : बंगळूर येथील हरिहरेश्वर मंदिरात पहाटे आईने मुलीच्या मानेवर शस्त्राने वार केला आणि नंतर स्वतःवरही वार केला. दोघी गंभीर जखमी असून पोलिस तपास सुरू आहे.
Bangalore Temple Attack

Bangalore Temple Attack

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : कर्नाटकातील बंगळूर शहरात एक हृदय पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. हरिहरेश्वर मंदिरात स्वतःच्या मुलीच्या मानेवर धारदार शस्त्राने वार (Bangalore Temple Attack) करून हत्या करण्याचा प्रयत्न आईने केला, त्यानंतर तिनेही स्वतःच्या गळ्यावर वार केला. या घटनेनंतर आई आणि मुलगी दोघींनाही गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
mother
police case
bangalore
crime marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com