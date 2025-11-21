हरिहरेश्वर मंदिरात रक्तरंजित थरार! आईने पोटच्या मुलीवर केला धारदार शस्त्राने वार; स्वतःला संपवून घेण्याचाही प्रयत्न

बंगळूर : कर्नाटकातील बंगळूर शहरात एक हृदय पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. हरिहरेश्वर मंदिरात स्वतःच्या मुलीच्या मानेवर धारदार शस्त्राने वार (Bangalore Temple Attack) करून हत्या करण्याचा प्रयत्न आईने केला, त्यानंतर तिनेही स्वतःच्या गळ्यावर वार केला. या घटनेनंतर आई आणि मुलगी दोघींनाही गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..ही घटना बुधवारी सकाळी थानिसांद्रा मेन रोडवरील हरिहरेश्वर मंदिर परिसरात घडली. मंदिराच्या विश्वस्तांनी सांगितलं, की सकाळी साधारण ७.१५ वाजता एका महिलेवर हल्ला झाल्याची माहिती आम्हाला मिळाली. आम्ही मंदिरात पोहोचलो असता, गणेश मंदिराजवळ रम्या (वय २८) रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली आढळली. तिच्या मानेवर खोल जखम होती. जवळच दोन धारदार शस्त्रेही मिळून आली..Raigad Accident : एका क्षणात दोन कुटुंबं उद्ध्वस्त! स्पोर्ट्स बाईकचा भीषण अपघात, दोन तरुण मित्रांचा दुर्दैवी अंत.तपासात उघड झाले, की जखमी रम्याची आई सुजाताही गंभीर जखमी अवस्थेत मंदिर परिसरात सापडली. तिनेही स्वतःच्या गळ्याला वार केला होता. दरम्यान, राम्या विवाहित असून ती पतीसोबत अनेकल येथे राहत होती. पतीशी झालेल्या वादामुळे काही दिवसांपूर्वी ती आईच्या घरी परत आली..त्यानंतर आई-मुलगी दोघीही दररोज पहाटे मंदिरात प्रार्थनेसाठी जात होत्या. बुधवारी प्रार्थनेदरम्यान सुजाताने अचानक मुलीवर शस्त्राने हल्ला केला. ही घटना सकाळी ५ ते ६ वाजेदरम्यान घडल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आई आणि मुलगी दोघीही बेशुद्ध आहेत. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.