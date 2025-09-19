धर्मस्थळ परिसरात सापडलेल्या 5 कवट्या, 113 हाडे फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीला पाठवणार; झाडाला दोरी अन् एक साडीही आढळली

बंगळूर : धर्मस्थळजवळ (Dharmasthala) मृतदेह दफन करण्याच्या प्रकरणाचा तपास तीव्र करणाऱ्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) अधिकाऱ्यांनी बंगलेगुड्ड येथे शोधमोहिमेदरम्यान सापडलेल्या पाच कवट्या आणि ११३ हाडे फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (एफएसएल) कडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे..विठ्ठल गौडा यांनी बंगलेगुड्ड येथे अनेक सांगाडे पाहिले असल्याचा दावा केला होता. या आरोपासंदर्भात एसआयटीचा शोध अधिक तीव्र झाला आहे. शोधादरम्यान, एका सांगाड्याजवळ एक ज्येष्ठ नागरिक कार्ड सापडले. तसेच, झाडाला दोन दोरी आणि एक साडी आढळून आल्याने संशय बळावला आहे. बुधवारी बंगलेगुड्ड येथे एकूण पाच कवटी आणि हाडे सापडली होती..Rahul Gandhi : राहुल गांधींनी व्होट चोरीचा आरोप केलेल्या Aland मतदारसंघात निवडून आलाय कॉंग्रेसचा आमदार, किती आहे मतांचा फरक?.तपास अधिकारी जितेंद्र दायम्मा यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे सात तास हा शोध घेण्यात आला. वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग, पंचायत कर्मचारी यांनी या शोधात भाग घेतला. १३ एकर क्षेत्रात पसरलेल्या बंगलेगुड्ड येथे पाच ठिकाणी हा शोध घेण्यात आला. या दरम्यान, ५ कवट्या आणि ११३ हाडे सापडली होती..दरम्यान, या प्रकरणातील ‘जागल्या’ आरोपी चिन्नय्या याला बेळतंगडी न्यायालयात पोलिस हजर करणार आहेत. सध्या शिमोगा तुरुंगात असलेल्या चिन्नय्या यासा ६ सप्टेंबर रोजी न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. दरम्यान, प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटी सूत्रांनी उघड केले आहे की, बंगलेगुड्ड राखीव वनक्षेत्रात तपासादरम्यान सापडलेल्या कवट्या या बहुतेक पुरुषांच्या आहेत आणि त्या अलीकडच्या असण्याची शक्यता जास्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.