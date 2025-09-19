देश

धर्मस्थळ परिसरात सापडलेल्या 5 कवट्या, 113 हाडे फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीला पाठवणार; झाडाला दोरी अन् एक साडीही आढळली

Skeletons Discovered Near Dharmasthala : आरोपी चिन्नय्याला बेळतंगडी न्यायालयात केलं जाणार हजर; SIT कडून तपासाचा वेग वाढला
बंगळूर : धर्मस्थळजवळ (Dharmasthala) मृतदेह दफन करण्याच्या प्रकरणाचा तपास तीव्र करणाऱ्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) अधिकाऱ्यांनी बंगलेगुड्ड येथे शोधमोहिमेदरम्यान सापडलेल्या पाच कवट्या आणि ११३ हाडे फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (एफएसएल) कडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

