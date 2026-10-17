Resort Fire Tragedy : पर्यटकांच्या रिसॉर्टला भीषण आग; एकाच कुटुंबातील ५ जणांसह १० पर्यटकांचा होरपळून मृत्यू, ९ गंभीर!

ढाका : बांगलादेशातील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ असलेल्या कॉक्स बाजार येथील एका बीच रिसॉर्टला लागलेल्या भीषण आगीत १० पर्यटकांचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, ९ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. इनानी बीचजवळ (Inani Beach) असलेल्या ‘टपटप रेस्टो अँड रिसॉर्ट’मध्ये (Tuptup Resort) शनिवारी पहाटेच्या सुमारास ही भयानक दुर्घटना घडली. मृतांमध्ये एकाच कुटुंबातील पाच सदस्यांसह ढाका विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्याचा समावेश आहे..गाढ झोपेत असताना आगीने वेढलेमिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारच्या सुट्टीचा आनंद घेण्यासाठी अनेक पर्यटक कुटुंबीयांसह या रिसॉर्टमध्ये मुक्कामी आले होते. पहाटेच्या सुमारास सर्व पर्यटक गाढ झोपेत असताना अचानक रिसॉर्टला भीषण आग लागली. रिसॉर्टच्या अंतर्गत सजावटीमध्ये लाकूड आणि ज्वलनशील साहित्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आल्याने आगीने काही मिनिटांतच संपूर्ण इमारतीला आपल्या कवेत घेतले. पर्यटकांना बाहेर पडण्याची संधी मिळण्यापूर्वीच खोल्यांमध्ये धूर आणि आगीचे प्रचंड लोट पसरले, ज्यामुळे गुदमरून व होरपळून १० जणांचा जागीच अंत झाला..घशातील चिकट कफ आणि खवखवेने हैराण आहात? आराम देतील 'हे' सोपे घरगुती उपाय!.सिलेंडर स्फोट किंवा शॉर्टसर्किटचा संशयघटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने ढिगाऱ्यातून ९ जखमींना बाहेर काढून तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे; यातील काहींची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे. प्राथमिक तपासानुसार, किचनमधील गॅस सिलेंडरची गळती अथवा विजेच्या शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या हृदयद्रावक दुर्घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून प्रशासनाकडून चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.