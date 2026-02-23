Bangladesh Politics : पंतप्रधान तारिक रहमान यांचा मोहम्मद युनूस यांना मोठा धक्का!

देश

Bangladesh PM Tarique Rahman orders : बांगलादेशचे पंतप्रधान झाल्यानंतर, तारिक रहमान यांनी मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारच्या काळात घेतलेले अनेक निर्णय उलटवले आहेत. सोमवारी बांगलादेशचे गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद यांनी छळवणुकीच्या घटना रोखण्यासाठी ५ ऑगस्ट २०२४ नंतर दाखल केलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले.

विद्यार्थी चळवळीमुळे अवामी लीग सरकार पडल्यानंतर दाखल झालेल्या प्रकरणांची पुन्हा चौकशी करण्याचे आणि निष्पाप व्यक्तींना छळ सहन करावा लागू नये, याची खात्री करण्याचे निर्देश त्यांनी पोलिसांना दिले. ढाका ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, सलाहुद्दीन अहमद यांनी संचालनालये आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांच्या प्रमुखांसोबत तीन तासांची बैठक घेतली.

ते म्हणाले, "५ ऑगस्ट २०२४ नंतर काही लोकांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी व्यापारी आणि पत्रकारांसह विविध व्यवसायातील लोकांना लक्ष्य केले." कायद्याचे राज्य स्थापित करण्यासाठी पोलिसांना या प्रकरणांची पुन्हा चौकशी करण्याचे आणि सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

त्यांनी स्पष्ट केले की कोणत्याही परिस्थितीत झुंडशाही सहन केली जाणार नाही. सलाहुद्दीन अहमद यांनी भर दिला की, "महामार्ग रोखण्याची किंवा मागण्यांसाठी हिंसाचाराचा वापर करण्याची पद्धत आता संपली आहे. आता कायदेशीर आणि संस्थात्मक मार्गांनी तक्रारी मांडल्या पाहिजेत." तसेच, मागील सरकारच्या कारकिर्दीचा संदर्भ देत सलाहुद्दीन अहमद म्हणाले की, राजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलिस दलावर गंभीर परिणाम झाला होता.

