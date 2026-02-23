air ambulance from Ranchi to Delhi crashed in a dense forest area :देशात विमान दुर्घटनांचे सत्र सुरू आहे. आता आणखी एका भीषण विमान दुर्घटनेची माहिती समोर आली आहे. रांची विमानतळ संचालकांनी पुष्टी केली आहे की, चतरा जिल्ह्यातील सिमरिया पोलिस स्टेशन परिसरातील करमाटांड गावाजवळील घनदाट जंगलात एअर अॅम्ब्यूलन्स कोसळली आहे.
विमानाने रांची विमानतळावरून दिल्लीसाठी उड्डाण केले परंतु मार्गातच त्याचा रडारशी संपर्क तुटला. एअर अॅम्ब्यूलन्सचे विमान दुपारी दीड वाजता निघाले होते आणि दिल्लीत दुपारी साडेचार वाजता पोहचणार होते. मात्र वाटेतच या विमानावर काळाने घाला घातला आणि ते जंगलात कोसळले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विमान एका गंभीर रुग्णाला दिल्लीला घेऊन जात होते. विमानात एकूण सात जण होते. यामध्ये ०१ रुग्ण, ०१ डॉक्टर आणि ०१ पॅरामेडिक, ०२ रुग्णाचे नातेवाईक, ०१ मुख्य पायलट आणि ०१ सह-पायलट यांचा समावेश होता.
तर चतरा पोलीस अधीक्षक सुमित अग्रवाल यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, ग्रामस्थांकडून माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी रवाना झाले आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, घटनास्थळी पोहोचल्यानंतरच परिस्थितीचे स्पष्ट चित्र समोर येईल. ही दुर्घटना घनदाट जंगलात घडली असल्याने तेथे पोहोचणे कठीण होत आहे.
