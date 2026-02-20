SIR expansion : 'SIR'बाबत मोठी घोषणा!, आता २३ राज्यांमध्ये राबविली जाणार प्रक्रिया

SIR expansion in 23 states : भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) देशव्यापी विशेष सघन सुधारणा (SIR) जाहीर केली आहे. SIR प्रक्रिया १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू आहे. तर आता SIR उर्वरित २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबविली जाईल. निवडणूक आयोगाने सर्व २३ राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून SIR ची तयारी सुरू करण्यास सांगितले आहे. SIR १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होऊ शकते.
SIR आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लडाख, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, त्रिपुरा, तेलंगणा आणि उत्तराखंडमध्ये राबविला जाईल.
SIR आधीच बिहारमध्ये राबविण्यात आला आहे. अंदमान आणि निकोबार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू येथे एसआयआर सुरू आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने १९५१ ते २००४ दरम्यान देशभरात आठ वेळा एसआयआर केले. आता २१ वर्षांनंतर एसआयआर केले जात आहे. देशभरातील मतदार यादी अद्ययावत करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. एसआयआरचा उद्देश प्रत्येक राज्यातील मतदार यादीत नवीन मतदार जोडणे, मृत मतदारांची नावे काढून टाकणे, बेकायदेशीर मतदारांची ओळख पटवणे आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना काढून टाकणे हा आहे. बांगलादेश आणि म्यानमारमधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवणे हे एसआयआरचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल.
