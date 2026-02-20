Bangladesh resumes visa services: बांगलादेशच्या तारिक रहमान सरकारचा मोठा निर्णय!,भारतासोबत ‘व्हिसा’ सेवा पुन्हा सुरू

ग्लोबल

Bangladesh Resumes Visa Services for India : भारत-बांगलादेश संबंध सुधारण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलत, दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायोगाने शुक्रवारी भारतीय नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू केल्या. या सेवा जवळजवळ दोन महिन्यांपूर्वी रद्द करण्यात आल्या होत्या. तारिक रहमान यांनी बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरून असे दिसून येते की त्यांच्या पक्षासाठी, बीएनपीसाठी भारताला विशेष महत्त्व आहे आणि सुरुवातीच्या टप्प्यात संबंधांमधील कटुता दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 

याआधी, भारतीय वाणिज्य दूतावासातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले होते की भारत लवकरच बांगलादेशमधील सर्व व्हिसा सेवा देखील बहाल करेल. दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये तीव्र बिघाड झाल्यानंतर डिसेंबरमध्ये कॉन्सुलर आणि व्हिसा सेवा रद्द करण्यात आल्या होत्या.

 भारतविरोधी विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान हादीच्या हत्येनंतर हा तणाव वाढला होता. हादीच्या मृत्यूमुळे बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली, ज्यामध्ये भारतविरोधी घटकांनी उत्साहाने भाग घेतला. अनेक हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले आणि लिंचिंगच्या घटना घडल्या, ज्यामुळे राजनैतिक तणाव वाढला होता.

ढाक्यातील मुहम्मद युनूस यांनी सत्तेवरून राजीनामा दिल्यानंतर आणि तारिक रहमान यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर भारताशी संबंध सुधारण्याचे सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयाने शुक्रवारी सकाळी कॉन्सुलर सेवा पुन्हा सुरू केल्या. भारतीयांसाठी सर्व व्हिसा सेवा आता पुन्हा सुरू करण्यात आल्या आहेत.

