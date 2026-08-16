Tarique Rahman: तारिक रहमान भारत दौऱ्यावर येतील पण...; बांगलादेशने ठेवली फक्त एकच अट, पण कोणती? समीकरण बिघडणार

५ ऑगस्ट रोजी दिल्लीत झालेल्या शेख हसीना यांच्या पत्रकार परिषदेमुळे बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या भारत दौऱ्याभोवतीचे राजकीय गूढ वाढले आहे. शेजारील देशाने अशी अट घातली आहे की, जर भारताने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे प्रत्यार्पण केले. तरच पंतप्रधान तारिक रहमान यांचा भारत दौरा शक्य आहे. सुधारलेले द्विपक्षीय संबंध आणि दौऱ्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचे कारण देत ढाकाने भारताला तातडीने ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे..बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका निवेदनानुसार, बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या भारत दौऱ्यासंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये अनेक आठवड्यांपासून चर्चा सुरू होती, परंतु ५ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीत शेख हसीना यांनी घेतलेल्या जाहीर पत्रकार परिषदेमुळे या प्रक्रियेत गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यात पुढे असे म्हटले आहे की, मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेल्या शेख हसीना यांचे भारत सरकारने प्रत्यार्पण केल्यास आणि इतर पाहिजे असलेल्या गुन्हेगारांना बांगलादेशच्या हवाली केल्यासच सलोख्याचे संबंध आणि पंतप्रधानांचा दौरा शक्य आहे..Pakistan President: ''आम्ही हिंदूंना सहन करतो'', पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांबाबत राष्ट्रपती झरदारींचं संतापजनक विधान.बांगलादेशसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने शेख हसीना यांना दोषी ठरवल्याचा दाखला देत मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ढाका भारतीय भूमीवरून केलेले त्यांचे वक्तव्य स्वीकारत नाही. या घडामोडीवर बांगलादेशने आपला तीव्र आक्षेप आणि भूमिका भारताला स्पष्ट केली आहे. ढाकाने बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी आणि पंतप्रधानांच्या दौऱ्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचे आवाहन केले आहे. .द्विपक्षीय प्रत्यार्पण करारानुसार, बांगलादेशने भारताकडे शेख हसीना आणि इतर फरार गुन्हेगारांना लवकरात लवकर प्रत्यार्पित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच शरीफ उस्मान हादी यांच्या हत्येतील आरोपींना बांगलादेशी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्याचीही मागणी केली आहे. बांगलादेश सरकारने म्हटले आहे की, ते या मागण्यांवर नवी दिल्लीच्या औपचारिक प्रतिसादाची वाट पाहत आहेत. .Video: पाकिस्तानातला व्हिडीओ व्हायरल! स्वातंत्र्यदिनाचा केक खाण्यासाठी उडाली झुंबड, केकचा केला सत्यानाश.दुसरीकडे भारताने नवी दिल्लीतील शेख हसीना यांच्या पत्रकार परिषदेवर आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान आणि बांगलादेशी अधिकाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाशी भारत सरकारचा काहीही संबंध नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.