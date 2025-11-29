Bank Holiday December 2025 : बँकेची कामं आधीच उरकून घ्या! डिसेंबरमध्ये १७ दिवस बँका राहणार बंद, जाणून घ्या तारखा...

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही डिसेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणात सण-उत्सव आहेत. त्यामुळे अनेक राज्यांत वेगवेगळ्या दिवशी बँका बंद राहणार आहेत. अशावेळी तुम्हाला जर बँकेचं कोणतं महत्त्वाचे काम असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. डिसेंबर महिन्यात विविध राज्यात एकूण १७ दिवस सार्वजनिक सुट्ट्या आहेत. त्याचा परिणाम बँकांच्या कामावरही होणार आहे. .या दिवसांत बँका बंद राहणार असल्याने अनेकांना, खाते उघडणे, चेक जमा करणे, पासबूक अपडेट करणे किंवा कर्जासंबंधी प्रक्रिया पूर्ण करणे, अशा कामात अडथळा येण्याची शक्यता आहे. यात रविवार आणि दुसऱ्या तसेच चौथ्या शनिवारी असणाऱ्या सुट्टींचा समावेश आहे. मात्र, असं असलं तरी डिजिटल व्यवहार म्हणजेच यूपीआय, नेटबँकिंग, मोबाइल बँकिंग, या सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहेत..Bank Sale: फक्त 3 महिने...'या' सरकारी बँकेचे होणार खाजगीकरण, खरेदी करण्याच्या शर्यतीत कोण?.अशावेळी आवश्यक रोख रक्कम, चेक क्लीअरन्स किंवा कर्जासंदर्भातील संदर्भातील कामे आधीच पूर्ण करून घेणे हितकारक ठरणार आहे. डिसेंबरमध्ये येणाऱ्या सलग सुट्ट्यांमुळे नागरिकांनी त्याचं आर्थिक नियोजन करणे गरजेचे आहे..कोणत्या राज्यात कोणत्या दिवशी बंद राहणार बँक?१ डिसेंबर (सोमवार) – अरुणाचल प्रदेश‘इंडिजिनस फेथ डे’ निमित्त राज्यातील बँका बंद राहतील.३ डिसेंबर (बुधवार) – गोवासेंट फ्रान्सिस झेविअर पर्वामुळे बँकांना सुट्टी राहील.१२ डिसेंबर (शुक्रवार) – मेघालयपा तोगन नेंगमिंजा संगमा दिवसा निमित्तर बँकांना सुट्टी राहील.१८ डिसेंबर (गुरुवार) – छत्तीसगड व मेघालयगुरु घासीदास जयंती आणि यू सोसो थम पुण्यतिथी निमित्त बँक बंद राहतील..Bank Charge: आता खाते रिकामे असले तरी पैसे कापले जाणार नाहीत! 'या' ५ बँकांचा किमान शिल्लक शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय.१९ डिसेंबर (शुक्रवार) – गोवागोवा मुक्ती दिन निमित्त सुट्टी राहील.२४ डिसेंबर (बुधवार) – मेघालय, मिजोरमख्रिसमस२५ डिसेंबर (गुरुवार) ख्रिसमसमहाराष्ट्रातसह सर्वच राज्यात बँक बंद राहील.२६ डिसेंबर (शुक्रवार)मेघालय, मिजोरम, तेलंगणा येथे ख्रिसमस सेलिब्रेशन; हरियाणामध्ये शहीद उधम सिंह जयंती२७ डिसेंबर (शनिवार)हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश येथे गुरु गोबिंद सिंह जयंती निमित्त बँक बंद३० डिसेंबर (मंगळवार)मेघालयमध्ये यू कियांग नांगबाह दिवस; सिक्किममध्ये तामु लोसर निमित्त सुट्टी३१ डिसेंबर (बुधवार)मिजोरम आणि मणिपूरमध्ये नववर्ष निमित्त सुट्टी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.