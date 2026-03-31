Nitin Gadkari: ‘बारामती’च्या एआय तंत्रज्ञानाचे दिल्लीत कौतुक: मंत्री नितीन गडकरी, कृषी विज्ञान ट्रस्टच्या उपक्रमाचा शेतकऱ्यांना लाभ!

नवी दिल्ली: ''शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केल्यास उपग्रहाच्या मदतीने खते व औषधांवरील खर्च निम्म्याने कमी होतो, त्याचप्रमाणे पाण्याचा काटकसरीने वापर करून पिकांच्या स्थितीविषयीची सर्व माहिती मिळवता येते,'' असे सांगत केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बारामतीच्या कृषी विज्ञान ट्रस्टने मायक्रोसॉफ्ट आणि गूगलच्या सहकार्यातून कृषी क्षेत्रात सुरू केलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराचे कौतुक केले. दिल्लीत आयोजित किसान कुंभ-२०२६ कृषी संमेलनात ते बोलत होते..काऊट्रिटॉन फाउंडेशन व आयआयटी, दिल्ली यांच्या सेंटर फॉर रुरल डेव्हलपमेंट अँड टेक्नॉलॉजीने आयोजित केलेल्या किसान कुंभ २०२६ या कृषी संमेलनाला संबोधताना गडकरी यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना बारामती कृषी विज्ञान ट्रस्टच्या एआय प्रयोगाची माहिती दिली. या संमेलनात आयआयटी दिल्लीचे संचालक प्रा. रंजन बनर्जी, 'इफ्को'चे संचालक दिलीप संघी, 'एनडीडीबी'चे अध्यक्ष डॉ. मीनेश शहा, 'नाफेड'चे संचालक अशोक ठाकूर, रा.स्व. संघाचे प्रचारप्रमुख नरेंद्र ठाकूर यांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर व मोठ्या संख्येने महिला शेतकरी उपस्थित होत्या. .''शेतीत तंत्रज्ञानाचा व कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग कसा करायचा याचा विचार करावा लागणार आहे. मी त्याचा प्रयोग उसाच्या शेतीवर तसेच संत्र्यांच्या बागायतीवर सुरू केला आहे. माझ्या शेतात हवामान केंद्र व आर्द्रता मोजण्याचे केंद्र आहे. त्याद्वारे मयाक्रोसॉफ्ट व गूगल माझ्या शेतीची छायाचित्रे काढून माझ्या मोबाईलवर पाठवतात. .उसाला दहा दिवसांनंतर अमुक एक रोग लागणार असून त्यासाठी औषध फवारण्याचे निर्देश देतात. पाण्याची कमतरता असेल तर लगेच पाणी सुरू करण्याचे निर्देश मिळतात. त्यामुळे खते व औषधांचा खर्च निम्मा होतो आणि उत्पादन ४० टक्क्यांनी वाढते. त्यासाठी एकरी पंधरा हजार रुपये खर्च येतो,'' असे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले..एकरात विक्रमी ऊस''कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने माझ्या शेतात 'एका एकरात विक्रमी ऊस' झाला. पाचशे शेतकऱ्यांना एकत्र करून मी या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे,'' असे गडकरी म्हणाले.