Nitin Gadkari: ‘बारामती’च्या एआय तंत्रज्ञानाचे दिल्लीत कौतुक: मंत्री नितीन गडकरी, कृषी विज्ञान ट्रस्टच्या उपक्रमाचा शेतकऱ्यांना लाभ!

Nitin Gadkari praise for agri tech initiative India: बारामती कृषी विज्ञान ट्रस्टच्या एआय तंत्रज्ञानाला दिल्लीतून दाद; खत, औषध व पाण्याचा खर्च अर्धा, उत्पादनात ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली: ‘‘शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केल्यास उपग्रहाच्या मदतीने खते व औषधांवरील खर्च निम्म्याने कमी होतो, त्याचप्रमाणे पाण्याचा काटकसरीने वापर करून पिकांच्या  स्थितीविषयीची  सर्व माहिती मिळवता येते,’’ असे सांगत केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बारामतीच्या कृषी विज्ञान ट्रस्टने मायक्रोसॉफ्ट आणि गूगलच्या सहकार्यातून कृषी क्षेत्रात सुरू केलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराचे कौतुक केले. दिल्लीत आयोजित किसान कुंभ-२०२६ कृषी संमेलनात ते बोलत होते.

