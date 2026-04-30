Cruise Incident: बर्गी धरणात मोठा अपघात! ४० प्रवाशांना घेऊन जाणारे जहाज बुडाले; ४ जणांचे मृतदेह सापडले, अनेक जण बेपत्ता

जबलपूरच्या बर्गी धरणात पर्यटकांना घेऊन जाणारे एक क्रूझ जहाज अचानक बुडाल्याने परिसरात घबराट पसरली आहे. अपघाताच्या वेळी जहाजावर सुमारे ३५ ते ४० लोक होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे, तर १५ हून अधिक जणांना वाचवण्यात आले आहे. इतर अनेक जण अद्याप बेपत्ता आहेत. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफची पथके बचाव आणि मदतकार्यात गुंतलेली आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात गुरुवारी संध्याकाळी घडला. एका क्रूझवर सुमारे ३५ ते ४० पर्यटक होते. ही क्रूझ या पर्यटकांना बर्गी धरणाच्या सफरीवर घेऊन जात असताना अचानक बुडू लागली. किंकाळ्या ऐकून जवळच्या लोकांनी पोलिसांना माहिती दिली. माहिती मिळताच सीएसपी अंजुल अयक मिश्रा आपल्या पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफला तात्काळ पाचारण करण्यात आले. दोन्ही पथकांनी बचावकार्य सुरू केले..सीएसपी अंजुल अयक मिश्रा यांच्या माहितीनुसार, या अपघातात आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. १५ हून अधिक लोकांना वाचवण्यात आले आहे. उर्वरित लोक अद्याप बेपत्ता आहेत. शोधकार्य सुरू आहे. वरिष्ठ पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारीही घटनास्थळी उपस्थित आहेत. गुरुवारी संध्याकाळी बर्गी धरणाजवळ अचानक जोरदार वादळ आले. त्यावेळी ही क्रूझ नर्मदा नदीच्या खोल खाडीत होती. उंच लाटा आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे क्रूझचा तोल गेला आणि ती पाण्यात बुडाली. .ही क्रूझ मध्य प्रदेश पर्यटन महामंडळाद्वारे (MPT) चालवली जाते. अपघाताची माहिती मिळताच जबलपूरचे जिल्हाधिकारी राघवेंद्र सिंह बर्गी धरणाकडे रवाना झाले. सध्या घटनास्थळी मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित आहेत. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ स्थानिक रहिवाशांच्या साथीने बचावकार्यात गुंतले आहेत. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. स्थानिकांच्या मते, अचानक आलेल्या वादळामुळे क्रूझ चालकाला बरे होण्यास अडचण आली. आता बेपत्ता लोकांना लवकरात लवकर शोधणे हे प्राधान्य आहे.