Barrier-Free Toll System : टोलनाक्यांजवळील स्थानिक रहिवाशांना दिलासा ! वारंवार टोल भरण्याचा त्रास संपला; सरकार आणतेय स्मार्ट उपाय

देशभरातील टोल नाक्यांवरील लांबच लांब रांगा आणि वारंवार टोल भरण्याच्या त्रासातून लवकरच सुटका मिळणार आहे. केंद्र सरकार प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून टोल नाक्यांची प्रणाली अद्ययावत करण्याच्या तयारीत आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, टोल नाक्यांजवळ राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी 'डिजिटल ई-पास' सेवा सुरू केली जाऊ शकते, ज्यामुळे त्यांना वारंवार टोल भरण्याची गरज उरणार नाही..टोल वसुलीची प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि पूर्णपणे डिजिटल करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. याच अनुषंगाने, 'बॅरियर-फ्री' (अडथळा-मुक्त) टोल प्रणालीचा वेगाने विस्तार केला जात आहे. एकदा का ही नवीन प्रणाली लागू झाली की, वाहनांना टोल नाक्यांवर थांबण्याची गरज भासणार नाही आणि प्रवास पूर्वीपेक्षा अधिक सुखकर होईल..Mumbai Goa Highway Toll Collection : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम अपूर्ण, टोल वसुली सुरू; नितीन गडकरींच्या आवाहनाला केराची टोपली.स्थानिक रहिवाशांसाठी विशेष सुविधा टोल नाक्यांच्या २० किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या लोकांसाठी विशेष डिजिटल पास जारी करण्याची सरकारची योजना आहे. हे पास थेट 'फास्टॅग'शी (FASTag) जोडले जातील, ज्यामुळे स्थानिक रहिवासी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय टोल नाक्यावरून जाऊ शकतील. यासाठी मासिक आणि वार्षिक अशा दोन्ही प्रकारचे पास उपलब्ध करून दिले जाण्याची शक्यता आहे आणि सर्वसामान्यांना परवडतील अशा दरांचाही विचार केला जात आहे. या निर्णयामुळे दररोज टोल नाक्यांवरून प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळू शकतो..Kolhapur Amboli Highway Toll Free : कोल्हापूर -आंबोली राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी वाहनांना टोल माफ, तहसिलदारांची माहिती.'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) तंत्रज्ञानांतर्गत टोल नाक्यांवरील पारंपरिक अडथळ्यांची (बॅरियर्सची) गरज उरत नाही. रस्त्यावर बसवलेले कॅमेरे आणि सेन्सर्स वाहनाचा फास्टॅग वाचतात आणि आपोआप टोलची रक्कम कापून घेतात. ही संपूर्ण प्रक्रिया अवघ्या काही सेकंदात पूर्ण होते, त्यामुळे वाहन थांबवण्याची आवश्यकता नसते. जर टोल भरण्याची प्रक्रिया अयशस्वी ठरली, तर ही प्रणाली आपोआप नोटीस जारी करू शकते. वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि प्रवासाचा वेळ वाचवणे हे या तंत्रज्ञानाचे उद्दिष्ट आहे. सध्या ही प्रणाली काही निवडक टोल नाक्यांवर कार्यरत आहे आणि तिचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्याची तयारी सुरू आहे..अनेक राज्यांमध्ये अंमलबजावणी सरकार लवकरच अनेक नवीन टोल नाक्यांवर MLFF प्रणाली सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशसह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये हे तंत्रज्ञान लागू करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यासाठी अनेक नवीन प्रकल्पांचे काम आधीच सुरू झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.