Clerk Bribery Viral Video : निवृत्त महिलेकडून 45 हजारांची लाच घेताना बडा लिपिक कॅमेऱ्यात कैद; नोटा मोजतानाचा तोरा तर पाहा, आरोग्य विभागात खळबळ

Basti Clerk Bribery Viral Video : उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातील आरोग्य विभागात भ्रष्टाचाराचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विक्रमजोत येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत असलेले वरिष्ठ लिपिक प्रदीप श्रीवास्तव हे एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याकडून ४५ हजार रुपये लाच घेताना कॅमेऱ्यात कैद झाले आहेत. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून त्यामुळे आरोग्य विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे..माहितीनुसार, निवृत्त कर्मचारी सुनीता वर्मा यांची काही थकबाकी विभागाकडे प्रलंबित (clerk taking 45000 rupees bribe video) होती. या प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप करून चार आठवड्यांच्या आत थकबाकी देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, वरिष्ठ लिपिक प्रदीप श्रीवास्तव यांनी फाईल पुढे नेण्यासाठी ४५ हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. पैसे दिल्याशिवाय न्यायालयाचा आदेशही अंमलात आणला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितल्याचेही सांगितले जात आहे..Sangli ACB Trap Action : सांगलीत ACB चा मोठा दणका! विटा उपविभागीय कार्यालयातील तो 'साहेब' 5 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात!.लिपिकाच्या या हट्टामुळे त्रस्त झालेल्या पीडित महिला कर्मचाऱ्याने त्याला रंगेहाथ पकडण्याची योजना आखली. सुनीता वर्मा लिपिकाला ४५ हजार रुपये देत असताना तिच्या भावाने संपूर्ण घटना मोबाईल कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड केली. व्हिडिओमध्ये लिपिक शांतपणे नोटा मोजताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे..या घटनेनंतर बस्ती जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनीही या प्रकारावर संताप व्यक्त केला असून स्वतःच्या सहकाऱ्यालाच लुटल्याचा आरोप केला जात आहे..Sangola Bribery Case : एसीबीचा मोठा दणका! सांगोल्यात लेडी ऑफिसरच्या सांगण्यावरून ड्रायव्हरने घेतली 7 हजारांची लाच; सातबारावर नाव चढवण्यासाठी मागितले पैसे.दरम्यान, या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना बस्तीचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी राजीव कुमार निगम यांनी सांगितले की, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला व्हिडिओ त्यांच्या निदर्शनास आला आहे. प्रथमदर्शनी हा प्रकार गंभीर असल्याचे दिसत आहे. या व्हिडिओची सत्यता तपासली जात असून आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यावर कडक विभागीय आणि दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. पीडित महिला कर्मचाऱ्यानेही सांगितले की न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही संबंधित लिपिक सातत्याने लाच मागत होता, त्यामुळे हा प्रकार उघड करण्यासाठी त्यांनी हा मार्ग अवलंबला..