देश

Clerk Bribery Viral Video : निवृत्त महिलेकडून 45 हजारांची लाच घेताना बडा लिपिक कॅमेऱ्यात कैद; नोटा मोजतानाचा तोरा तर पाहा, आरोग्य विभागात खळबळ

Clerk Caught Taking ₹45,000 Bribe in Basti Health Department : उत्तर प्रदेशातील बस्ती येथे आरोग्य विभागातील लिपिक ४५ हजारांची लाच घेताना मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झाला. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाने चौकशी सुरू केली आहे.
basti clerk bribery viral video

basti clerk bribery viral video

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Basti Clerk Bribery Viral Video : उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातील आरोग्य विभागात भ्रष्टाचाराचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विक्रमजोत येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत असलेले वरिष्ठ लिपिक प्रदीप श्रीवास्तव हे एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याकडून ४५ हजार रुपये लाच घेताना कॅमेऱ्यात कैद झाले आहेत. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून त्यामुळे आरोग्य विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Health Department
Corruption news
Corruption
Corruption Case
Bribe case
Bribery Case
bribe crime
Bribery department

Related Stories

No stories found.