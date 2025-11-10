देश

Belgaum News: दोन वर्षांपूर्वी बनलेला रस्ता आता कचऱ्याने भरला; प्रकाशव्यवस्था नसल्याने धोका वाढला

Unofficial Dumping Ground:रस्त्याकडेला साचलेल्या कचऱ्याचे ढीग आता स्थानिकांसाठी मोठे डोकेदुखी बनले आहेत. साचलेल्या कचऱ्यामुळे संपूर्ण परिसरात दुर्गंधी पसरली असून नागरिकांना श्वास घेणेसुद्धा अवघड झाले आहे.
सदाशिवनगर: कुमारस्वामी लेआउट ते हिंडलगा रोडपर्यंत असलेल्या बॉक्साईट रोडवर कचरा डम्पिंग ग्राउंड तयार होत आहे. परिसरातील काही लोक आपल्या कॉलनीतील कचरा महापालिकेच्या कचरा उचल वाहनाकडे न देता बॉक्साईट रोडवर आणून टाकत आहेत. रस्त्यावरच कचरा टाकला जात असल्याने भटक्या कुत्र्यांची समस्याही निर्माण झाली आहे.

