Bay of Bengal low pressure area : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र; महाराष्ट्रात पुन्हा जोरदार पावसाची शक्यता

असा असेल पावसाचा अंदाज१० सप्टेंबर : नंदूरबार, नाशिकचा घाटमाथा आणि नांदेडमध्ये विजांसह पावसाची शक्यता.११ सप्टेंबरपासून : विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसाला सुरुवात होण्याची शक्यता.इतर भागांत : ढगाळ वातावरणासह ऊन-सावल्यांचा खेळ आणि तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाचा अंदाज..Bay of Bengal low pressure area Maharashtra rain : राज्यातील पावसाचा खंड आणि वाढत्या तापमानामुळे उकाडा वाढला आहे. दरम्यान, पुढच्या काही दिवसांसाठी पावसासाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे. उद्यापासून (ता. ११ सप्टेंबर) विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसाला सुरुवात होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. आज (ता. १०) उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पाऊस होण्याचा अंदाज आहे..आज (ता. १०) उत्तर महाराष्ट्रातील नंदूरबार, नाशिकचा घाटमाथा तसेच नांदेड जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. उर्वरित राज्यात ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी हलक्या सरींची शक्यता आहे..उत्तर बंगालच्या उपसागरात बांगलादेशच्या किनाऱ्यालगत समुद्रसपाटीपासून सुमारे ५.८ किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. या प्रणालीच्या प्रभावामुळे आज कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुढील काही दिवसांत पावसासाठी अनुकूल स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Sugarcane: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ऊस गाळपाचा मुहूर्त ठरला; १५ ऑक्टोबरपासून २०२६-२७ चा ऊस गाळप हंगाम सुरू होणार.मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा जम्मूपासून डेहराडून, पंतनगर, बस्ती, छाप्रा, पुरुलिया, दिघा ते पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. तसेच रायलसीमापासून मन्नारच्या आखातापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा आहे. सौराष्ट्र आणि परिसरावरही ५.८ ते ७.६ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वारे वाहत आहेत..चंद्रपूर, सोलापुरात सर्वाधिक तापमानबुधवारी (ता. ९) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत चंद्रपूर आणि सोलापूर येथे राज्यातील सर्वाधिक ३५.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. महाबळेश्वर येथे राज्यातील नीचांकी १७ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले.नैर्ऋत्य मोसमी वारे कोकणात सामान्य आहेत; मात्र मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात मॉन्सून कमजोर आहे. दरम्यान, सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या २४ तासांत रत्नागिरीतील लांजा आणि घाटमाथ्यावरील भिरा येथे प्रत्येकी ४० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.