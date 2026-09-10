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Bay of Bengal low pressure area : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र; महाराष्ट्रात पुन्हा जोरदार पावसाची शक्यता

Maharashtra rain forecast : बंगालच्या उपसागरात ११ सप्टेंबरच्या सुमारास कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम महाराष्ट्रातील पावसावर होणार असून जोरदार पावसाचा अंदाज आहे.
Bay of Bengal low pressure area Maharashtra rain forecast

Bay of Bengal low pressure area Maharashtra rain forecast

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Bay of Bengal low pressure area Maharashtra rain : राज्यातील पावसाचा खंड आणि वाढत्या तापमानामुळे उकाडा वाढला आहे. दरम्यान, पुढच्या काही दिवसांसाठी पावसासाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे. उद्यापासून (ता. ११ सप्टेंबर) विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसाला सुरुवात होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. आज (ता. १०) उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पाऊस होण्याचा अंदाज आहे.

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