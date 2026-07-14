Low Pressure Area Bay of Bengal : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार, चार दिवसात पुन्हा पाऊस सक्रिय होणार; ढगफुटीसदृश पावसाची शक्यता

Bay of Bengal Weather : राज्यात मागच्या ४ दिवसांपासून अचानक पाऊस गायब झाल्याने चिंतेचे ढग दाटून आले आहेत. दरम्यान, कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही भागांत आज (१४ जुलै) विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. दरम्यान, पुढील ४८ तासांत बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम १८ ते १९ जुलैनंतर कोकण, गोवा आणि कर्नाटक घाटमाथ्यावर दिसून येण्याचा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे..सध्या मॉन्सूनचा कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानातील श्रीगंगानगरपासून हिस्सार, गोरखपूर, मुझफ्फरपूर ते मणिपूरपर्यंत सक्रिय आहे. तसेच उत्तर बंगालचा उपसागर, दक्षिण बांग्लादेश आणि परिसरावर समुद्रसपाटीपासून ४.५ ते ५.८ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती असून, बिहारपासून मणिपूरपर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. त्यामुळे वातावरणात बदल होत असून, काही भागांत मेघगर्जनेसह पावसासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे..पुण्यात तापमान वाढगेल्या एका आठवड्यापासून पावसाने विश्रांती घेतल्याने पुणे शहरातील कमाल आणि किमान तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. पुणे शहरात सोमवारी ३२ अंश सेल्सिअस कमाल, तर २३.३ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. सोमवारी सकाळपासूनच आकाश निरभ्र राहून कडक ऊन पडल्याने उकाड्यात मोठी वाढ जाणवत आहे. गुरुवारपासून कमाल आणि किमान तापमानात आणखी वाढ होण्याचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे..Monsoon El Nino Impact : विषुववृत्तीय पॅसिफिक महासागरात अलनिनोचा प्रभाव तीव्र; मॉन्सूनवर परिणाम, हवामान विभागाने व्यक्त केली चिंता.सोमवारी (१३ जुलै) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत जळगाव येथे राज्यातील उच्चांकी ३७ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली, तर महाबळेश्वर येथे नीचांकी १७.४ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविण्यात आले. राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाने उघडीप दिल्याने कमाल तापमान ३३ ते ३७ अंशांच्या दरम्यान पोहोचले असून, उकाडा आणि उन्हाचा चटका वाढला आहे..पालघर, रायगड, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक घाटमाथा, पुणे घाटमाथा, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात मुख्यतः पावसाची उघडीप राहील, मात्र काही ठिकाणी हलक्या सरी कोसळू शकतात..हवामान तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, पुढील ४८ तासांत बंगालच्या उपसागरात मॉन्सूनचे कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. हे क्षेत्र पुढील काही दिवसांत वायव्य दिशेने सरकल्यास १८ ते १९ जुलैनंतर कोकण, गोवा आणि कर्नाटकच्या घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर वाढू शकतो. या काळात काही भागांत अतिवृष्टी, ढगफुटीसदृश पाऊस, भूस्खलन आणि अचानक पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी तसेच स्थानिक प्रशासनाने सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.दुसरीकडे, मध्य महाराष्ट्रातील काही भाग आणि दक्षिण भारतातील अंतर्गत प्रदेशांमध्ये पावसाचे असमान वितरण कायम राहण्याची शक्यता असून, काही भागांत पावसाची उघडीप आणि उष्ण-दमट हवामान कायम राहू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.