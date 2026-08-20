देश

Rapido Captain Earnings : तीन महिन्यांत रॅपिडो चालवून बीबीए विद्यार्थ्याने कमावले ६५ हजार; गिग इकॉनॉमीचा घेतला अनुभव

Rapido Driver Earnings : BBAच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने तीन महिने रॅपिडो कॅप्टन म्हणून काम करत ६५ हजार रुपये कमावले. त्याने सोशल मीडियावर गिग इकॉनॉमीचा अनुभव शेअर केला.
Rapido Captain Earnings student

Rapido Captain Earnings student

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

BBA Student Rapido Earnings : बंगळुरूतील एका महाविद्यालयीन बीबीएच्या द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्याने कॉलेजच्या सुट्टीत तीन महिने ‘रॅपिडो कॅप्टन’ म्हणून काम करत गिग इकॉनॉमीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. या काळात त्याने सुमारे ६५ हजार रुपये कमावल्याचा दावा केला आहे. त्याने सोशल मीडियावर आपला अनुभव आणि कमाईचे स्क्रीनशॉट शेअर केले आहेत.

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