Rapido Captain Earnings : तीन महिन्यांत रॅपिडो चालवून बीबीए विद्यार्थ्याने कमावले ६५ हजार; गिग इकॉनॉमीचा घेतला अनुभव

BBA Student Rapido Earnings : बंगळुरूतील एका महाविद्यालयीन बीबीएच्या द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्याने कॉलेजच्या सुट्टीत तीन महिने ‘रॅपिडो कॅप्टन’ म्हणून काम करत गिग इकॉनॉमीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. या काळात त्याने सुमारे ६५ हजार रुपये कमावल्याचा दावा केला आहे. त्याने सोशल मीडियावर आपला अनुभव आणि कमाईचे स्क्रीनशॉट शेअर केले आहेत..विद्यार्थ्याने सांगितले की, एल्गोरिदम आणि गिग इकॉनॉमी कशी काम करते, हे समजून घेण्यासाठी त्याने हे काम सुरू केले. सुरुवातीला प्लॅटफॉर्मची कार्यपद्धती समजून घेतल्यानंतर कोणत्या भागात राइड्सची मागणी अधिक असते, याचा त्याने अंदाज घेतला. त्यामुळे त्याला कमाई वाढविण्यात मदत झाली..तो सकाळी ८ वाजता काम सुरू करून सायंकाळी ४.३० वाजेपर्यंत राइड्स करत होता. राइड्स कमी असताना त्याने फूड डिलिव्हरीचे कामही केले. विशेषतः बंगळुरूमधील मॅजेस्टिक, रेल्वे स्थानके आणि गर्दीच्या भागात त्याने नियमितपणे काम केले..त्याने शेअर केलेल्या माहितीनुसार, मे महिन्यात त्याने ९६ ऑर्डर पूर्ण करून ५ हजार ६५० रुपये कमावले. जूनमध्ये कमाई वाढून १६ हजार ६६० रुपये झाली. जुलैमध्ये त्याने २३३ ऑर्डर पूर्ण करून १४ हजार २२२ रुपये कमावले. चांगल्या दिवशी पेट्रोल आणि इतर खर्च वजा करण्यापूर्वी सुमारे १ हजार २०० रुपये कमाई होत असल्याचे त्याने सांगितले..मात्र, या अनुभवातून केवळ कमाईच नव्हे तर गिग वर्कर्ससमोरील आव्हानेही समोर आल्याचे विद्यार्थ्याने नमूद केले. राइडची प्रतीक्षा, इंधनाचा खर्च, अनिश्चित उत्पन्न, प्लॅटफॉर्मचे नियम, ग्राहक आणि रेस्टॉरंटशी संबंधित अडचणी तसेच सतत काम करत राहण्याचा दबाव याचा प्रत्यक्ष अनुभव आल्याचे त्याने सांगितले..Ola Uber Rapido new rules : ओला-उबर, रॅपिडो चालकांसाठी नवे नियम, १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी; मराठी नाही आली की थेट कारवाई?.त्याच्या या पोस्टवर सोशल मीडियावर सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांनी स्वतःचे अनुभव शेअर करत विद्यार्थ्याने गिग इकॉनॉमीकडे केवळ कमाईचे साधन म्हणून न पाहता कामगारांच्या दृष्टिकोनातूनही पाहिल्याचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.