BDCC Bank Election : जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी सहकार क्षेत्र ढवळले; जोल्ले-जारकीहोळी, कत्ती-सवदी पॅनेलकडून जोरदार प्रयत्न, 'रिसॉर्टचे राजकारण' सुरू

BDCC Bank Election 2025: Final Countdown Begins : बेळगाव बीडीसीसी बँक निवडणुकीसाठी वातावरण तापले आहे. नऊ जागांवर बिनविरोध निवड झाली असून उर्वरित सात जागांसाठी जोल्ले-जारकीहोळी व कत्ती-सवदी गटांमध्ये चुरस आहे.
बेळगाव : बेळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (बीडीसीसी) बँक संचालक मंडळाच्या निवडणुकीला (Belgaum BDCC Bank Election 2025) केवळ एक दिवस शिल्लक राहिला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. रविवारी (ता. १९) बँकेची निवडणूक होणार आहे.

