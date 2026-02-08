Abhyuday Yojna : फुकटात व्हा डॉक्टर अन् IAS, योगींच्या 'सुपर कोचिंग'मध्ये असा मिळवा प्रवेश; पाहा पूर्ण प्रोसेस

उत्तर प्रदेशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांचे आयएएस, डॉक्टर किंवा इंजिनिअर बनण्याचे स्वप्न आता पैशांअभावी अपूर्ण राहणार नाही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' अशा मुलांसाठी एक वरदान ठरत आहे..'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' ही केवळ एक साधी कोचिंग संस्था नाही, तर ही देशातील सर्वात कठीण परीक्षांची तयारी करून देणारी एक सरकारी यंत्रणा आहे. विशेष म्हणजे, या ठिकाणी शिकवणारे शिक्षक हे स्वतः आयएएस (IAS) आणि आयपीएस (IPS) अधिकारी असतात, जे आपला अनुभव विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करतात..या योजनांतर्गत कोणत्या परीक्षांची तयारी होते?नागरी सेवा: UPSC (आयएएस, आयपीएस) आणि UPPSC.वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी: NEET आणि JEE.संरक्षण सेवा: NDA आणि CDS.इतर स्पर्धा परीक्षा: बँक पी.ओ., SSC, पोलीस भरती आणि TET. .प्रवेश घेण्यासाठी पात्रता काय?विद्यार्थी हा उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असावा.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, ग्रामीण किंवा मागास भागातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते.इयत्ता १० वी, ११ वी, १२ वी मधील विद्यार्थी किंवा पदवीधर तरुण यासाठी अर्ज करू शकतात. .अर्ज करण्याची पद्धत (Step-by-Step Registration)१. अधिकृत वेबसाइट: सर्वप्रथम abhyuday.up.gov.in किंवा abhyudayup.in या पोर्टलला भेट द्या.२. कोर्सची निवड: तुम्हाला ज्या परीक्षेची तयारी करायची आहे (उदा. UPSC किंवा NEET), त्या लिंकवर क्लिक करा.३. नोंदणी: नाव, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, शैक्षणिक पात्रता आणि जिल्ह्याची माहिती भरून नोंदणी करा.४. पात्रता परीक्षा: अर्ज केल्यानंतर तुम्हाला एका ऑनलाइन निवड चाचणीला (Selection Test) सामोरे जावे लागेल.५. निवड आणि बॅच: परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे मेरिट लिस्ट लागेल आणि तुम्हाला ऑफलाइन किंवा ऑनलाइन बॅचमध्ये प्रवेश दिला जाईल.अभ्युदय योजनेतील काही पात्र विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी सरकारकडून मोफत टॅबलेट देखील दिले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.