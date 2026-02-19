Bee Attack During Cricket Match : क्रिकेटचा सामना सुरू असताना मधमाशांचा हल्ला, अम्पायरचा मृत्यू,खेळाडूंनी मैदानातून पळ काढत वाचवला जीव

उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यातील शुक्लागंज येथे क्रिकेटचा सामना सुरु असतानाच मधमाशांच्या हल्ल्यात अम्पायरचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. राहुल सप्रू मैदानावर झालेल्या केडीएमए लीगच्या अंडर-१३ क्रिकेट सामन्यादरम्यान अचानक झालेल्या मधमाश्यांच्या हल्ल्यामुळे मैदानात गोंधळ उडाला. मधमाश्यांच्या हल्ल्यात कानपूर क्रिकेट असोसिएशन (केसीए) चे वरिष्ठ पंच माणिक गुप्ता यांचा मृत्यू झाला, तर आणखी एक पंच आणि अनेक खेळाडू जखमी झाले. .वृत्तानुसार, केसीएच्या अंडर-१३ क्रिकेट लीगचा भाग म्हणून वायएमसीसी आणि पॅरामाउंट यांच्यात सामना सुरू होता. सामना संपल्यानंतर, ६५ वर्षीय पंच माणिक गुप्ता मैदानावर दुसरे पंच जगदीश यांची वाट पाहत होते, त्याच दरम्यान त्यांच्यावर मधमाशांचा हल्ला झाला..अचानक मैदानावर मधमाशांचा एक मोठा थवा दिसला आणि त्यांनी खेळाडू आणि पंचांवर हल्ला केला. हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी खेळाडू मैदानावर झोपले, तर काही जण सुरक्षित ठिकाणी पळून गेले. पंच नावेद बाथरूममध्ये पळून गेले, तर माणिक गुप्ता आणि जगदीश हे मधमाश्यांच्या थव्याने वेढले. जगदीश कसे तरी पळून जाण्यात यशस्वी झाले, पण माणिक गुप्तावर सुमारे दहा मिनिटे मधमाश्यांनी हल्ला केला आणि त्याला ५० हून अधिक वेळा दंश झाला. वय आणि पूर्वीपासून असलेल्या हृदयरोगामुळे त्यांची प्रकृती झपाट्याने बिघडली..या घटनेनंतर मैदान कर्मचारी आणि माजी रणजी खेळाडू राहुल सप्रू यांनी त्यांना तातडीने बाहेर काढले आणि शुक्लागंज येथील खाजगी रुग्णालयात नेले, परंतु अनेक रुग्णालयांनी त्यांना दाखल करण्यास नकार दिला. त्यानंतर त्यांना कानपूरमधील हॅलेट रुग्णालयात नेण्यात आले. वाटेत त्यांची प्रकृती आणखी बिकट झाली आणि डॉक्टरांनी त्यांना पोहोचताच मृत घोषित केले. नंतर त्यांना हृदयरोग विभागात नेण्यात आले, परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता..ZP Elections 2026 Voting Live Update : महिलांच्या डब्यात पुरुष चढला, पोलिसांकडे तक्रार.अंपायर सुनील निषाद यांच्यासह अनेक खेळाडू आणि स्कोअरर देखील हल्ल्यात जखमी झाले होते, जरी सर्वजण धोक्याबाहेर असल्याचे वृत्त आहे. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की मैदानात आधीच एक मधमाशांचा पोळे होते आणि ते काढून टाकण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आली नव्हती..माणिक गुप्ता हे चार मुलींचे वडील कानपूरमधील फील्डखाना येथील रहिवासी माणिक गुप्ता हे जवळजवळ ३० वर्षांपासून पंच म्हणून काम करत होते आणि क्रिकेट जगतातील एक अनुभवी आणि आदरणीय व्यक्ती मानले जात होते. त्यांच्या पश्चात चार मुली आहेत, त्यापैकी तिघी विवाहित आहेत आणि चौथी इंटरमिजिएटची विद्यार्थिनी आहे. कुटुंबाने शवविच्छेदन करण्यास नकार दिला आहे आणि आज सकाळी भागवत दास घाटावर त्यांचे अंतिम संस्कार केले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.