देश

BDCC Bank : बीडीसीसी बँकेसमोर काँग्रेस-भाजप कार्यकर्त्यांत तुफान हाणामारी; सचिवाचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा BJP चा आरोप

Belagav BDCC Bank Election Tensions Rise : बीडीसीसी बँक निवडणुकीत काँग्रेस-भाजप आमनेसामने; कित्तूरमध्ये तणावाचे वातावरण
Belagavi BDCC Bank Election

Belagavi BDCC Bank Election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बेळगाव : बेळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (बीडीसीसी) निवडणुकीच्या (Belagavi BDCC Bank Election) निमित्ताने जिल्ह्यातील वातावरण गढूळ बनत चालले आहे. सदस्यांचे अपहरण, दबावतंत्र, हाणामारीचे प्रसंग उद्‍भवत आहेत.

Loading content, please wait...
Karnataka
Bjp
Congress
belgaum
Bank Election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com