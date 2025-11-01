देश

Belagav Black Day : काळा दिनानिमित्त बेळगावात आज निषेध फेरी; कर्नाटक प्रशासनाकडून महाराष्ट्रातील नेत्यांना प्रवेश बंदीच्या नोटिसा

Massive Black Day protest planned in Belagavi border region : भाषावार प्रांतरचनेतील अन्यायाविरोधात बेळगावात काळा दिन गांभीर्याने पाळला जाणार असून, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली हजारो मराठी भाषक निषेध फेरीत सहभागी होणार आहेत.
बेळगाव : भाषावार प्रांतरचना करताना मराठी भाषकांवर झालेल्या अन्यायाविरोधात एक नोव्हेंबर रोजी सीमाभागात काळा दिन (Belagav Black Day Protest) गांभीर्याने पाळला जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे आज सकाळी नऊ वाजता निषेध फेरीचे आयोजन केले आहे. या निषेध फेरीत हजारोंच्या संख्येने मराठी भाषक सहभागी होणार आहेत. शहर समिती, तालुका समिती, युवा समिती, महिला आघाडी व शिवसेना याचे नेतृत्व करीत आहे.

