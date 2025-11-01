Belagav Black Day : काळा दिनानिमित्त बेळगावात आज निषेध फेरी; कर्नाटक प्रशासनाकडून महाराष्ट्रातील नेत्यांना प्रवेश बंदीच्या नोटिसा

बेळगाव : भाषावार प्रांतरचना करताना मराठी भाषकांवर झालेल्या अन्यायाविरोधात एक नोव्हेंबर रोजी सीमाभागात काळा दिन (Belagav Black Day Protest) गांभीर्याने पाळला जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे आज सकाळी नऊ वाजता निषेध फेरीचे आयोजन केले आहे. या निषेध फेरीत हजारोंच्या संख्येने मराठी भाषक सहभागी होणार आहेत. शहर समिती, तालुका समिती, युवा समिती, महिला आघाडी व शिवसेना याचे नेतृत्व करीत आहे..दरम्यान, बेळगाव जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन (Belgaum District Collector Mohammad Roshan) यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगावमध्ये येण्यासाठी प्रवेश बंदी घातली आहे. तशा नोटिसा खासदार धैर्यशील माने आणि उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे विजय देवणे यांना बजावली आहे..Suhas Shetty Case : बजरंग दल कार्यकर्त्याच्या हत्येमागे PFI चा कट उघड, NIA चा धक्कादायक अहवाल, 11 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल.एक नोव्हेंबर १९५६ रोजी केंद्र सरकारने मुंबई प्रांतातील मराठीबहुल भाग कर्नाटकात घातला. या अन्यायाविरोधात सीमाभागातील मराठी जनता गेल्या ६९ वर्षांपासून १ नोव्हेंबर रोजी काळा दिन पाळून केंद्र सरकारचा निषेध करते. बेळगावसह ८६५ गावे महाराष्ट्रात सामील व्हावीत, या मागणीसाठी लोकशाही मार्गाने अनेक लढे देण्यात येत आहेत. मात्र, लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करूनदेखील अद्याप न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात जाण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यासाठी निषेध फेरीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये हजारोंच्या संख्येने सहभागी होऊन आपली ताकद दाखवावी, असे आवाहन समितीतर्फे करण्यात आले आहे..Mallikarjun Kharge : 'सर्व समस्यांचे मूळ आरएसएस, त्यावर बंदी घाला; महात्मा गांधींच्या हत्येचा दाखला देत खर्गेंचा मोदींवर प्रहार.शहराच्या विविध भागांतून निषेध फेरी काढल्यानंतर मराठा मंदिर येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून काळा दिनाबाबत जागृती करण्यात आली आहे. त्यामुळे निषेध फेरीमध्ये हजारो कार्यकर्ते आणि नागरिक सहभागी होणार आहेत. सर्व व्यवहार बंद ठेवून काळा दिन गांभीर्याने पळावा, असे आवाहनदेखील समितीने केले आहे. शहरासह खानापूर व निपाणी येथेही काळा दिनानिमित्त मोर्चा व धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रशासन आणि कन्नड संघटनांनी कितीही दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला, तरी काळा दिनाची निषेध फेरी यशस्वी करण्याचा निर्धार मराठी भाषकांतून व्यक्त केला जात आहे..महाराष्ट्र-कर्नाटक वादाबाबत कोणताही कायदेशीर गुन्हा दाखल नाही. मी खासदार म्हणून तेथे दरवर्षी जातो; मात्र तेथील सरकारकडून मराठी माणसांची गळचेपी केली जाते. मुजोरी केली जाते. मराठी बांधव शांततेने निषेध फेरी काढण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांनाही विरोध केला जातो. हीच मुजोरी मोडून काढण्यासाठी उद्या बेळगावला जाणार आहे.- धैर्यशील माने, खासदार, शिंदे गट.माझ्यासह संजय पवार सुद्धा उद्याच्या निषेध फेरीत सहभागी होणार आहेत. बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला प्रवेशबंदी केली आहे. तशी नोटीस पाठविली आहे. आम्ही शिवसैनिक आहोत. आम्ही बेळगावमधील काळा दिनाच्या निषेध फेरीत सहभागी होणार आहोत.- विजय देवणे, ठाकरे गट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.