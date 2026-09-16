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Short Circuit Suspected Behind Fire : आनंदाच्या वातावरणाला आगीचे ग्रहण : शॉर्टसर्किटमुळे घराला आग; दोन मुलींसह आई आणि चुलतीचा मृत्यू

Fire Breaks Out In Belagavi House : शॉर्टसर्किटमुळे मध्यरात्री घराला लागलेल्या आगीत दमोने कुटुंबातील चार महिलांचा जागीच मृत्यू; गजानन दमोने व मुलगा रोशन गंभीर जखमी, ढोर गल्लीवर शोककळा
Short Circuit Suspected Behind Fire

Short Circuit Suspected Behind Fire

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सकाळ वृत्तसेवा
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बेळगाव,: रात्री गणरायाची पूजा झाली, घरात आनंदाचे वातावरण होते, कुटुंबातील सदस्यांनी एकत्र जेवण केले आणि दिवसभराच्या धावपळीनंतर प्रत्येक जण झोपी गेला. मात्र, काही तासांतच या कुटुंबावर काळाने घाला घातला. घरात शॉर्टसर्किट होऊन अचानक लागलेल्या आगीने क्षणार्धात रौद्ररूप धारण केले. या दुर्घटनेत दमोने कुटुंबातील चार महिलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर गजानन दमोने आणि त्यांचा मुलगा रोशन हे गंभीर जखमी झाले. या घटनेने ढोर गल्ली (चव्हाट गल्लीची मागील बाजू) अक्षरशः हादरून गेली.

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