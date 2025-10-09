देश

Belagav Crime : हुंड्यासाठी विवाहितेचा निर्घृण खून; घरातील पलंगाखाली लपविला मृतदेह, चार महिन्यांपूर्वीच झाला होता विवाह

Young Married Woman killed in Kamaldinni Village, Belagavi : मुडलगी तालुक्यातील कमलदिन्नी गावात केवळ चार महिन्यांपूर्वी लग्न झालेल्या साक्षी कुंभार हिचा पतीनेच खून केल्याचा संशय आहे. घटनेने परिसरात संतापाची लाट पसरली आहे.
Crime News

Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बेळगाव : मुडलगी तालुक्यातील कमलदिन्नी गावात विवाहितेच्या खुनाची (Belagav Crime News) Murder) धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. साक्षी आकाश कुंभार (वय २०) असे खून झालेल्या विवाहितेचे नाव असून, तिचा पती आकाश कुंभार याच्यावर खुनाचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
police case
crime marathi news
wife and husband
Belgaum District
Belagavi
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com