Belagav Crime : हुंड्यासाठी विवाहितेचा निर्घृण खून; घरातील पलंगाखाली लपविला मृतदेह, चार महिन्यांपूर्वीच झाला होता विवाह

बेळगाव : मुडलगी तालुक्यातील कमलदिन्नी गावात विवाहितेच्या खुनाची (Belagav Crime News) Murder) धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. साक्षी आकाश कुंभार (वय २०) असे खून झालेल्या विवाहितेचे नाव असून, तिचा पती आकाश कुंभार याच्यावर खुनाचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. .प्राथमिक चौकशीत मिळालेल्या माहितीनुसार, साक्षीचा काही दिवसांपासून हुंड्यासाठी छळ होत होता. याच कारणातून तिचा निर्घृणपणे खून (Married Woman Killed in Kamaldinni) करून मृतदेह घरातील पलंगाखाली लपविण्यात आल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले आहे. कमलदिन्नी या छोट्याशा गावात तीन दिवसांपूर्वी हा खून झाल्याचे समोर आले आहे. साक्षीचा खून करून पती आकाशने स्वतःचा मोबाईल स्विच ऑफ करून पसार झाला आहे. यामुळे घटनेचा उलगडा उशिरा झाला..G ranganathan : विषारी कफ सिरप प्रकरणात मोठी कारवाई; 21 बालकांचे जीव घेणारा सापडला, औषध बनवणाऱ्या कंपनीचा मालक अटकेत.साक्षी व आकाश यांचा केवळ चार महिन्यांपूर्वी विवाह झाला होता. विवाहानंतर सुरुवातीचे काही दिवस सुखाचे गेले. यानंतर सासरच्या लोकांनी आणि पतीने हुंड्यासाठी साक्षीला त्रास देण्यास सुरुवात केली. त्यातून तिचा बळी घेतल्याचे प्राथमिक चौकशीत पुढे आले आहे. घटनेच्या वेळी व गेल्या काही दिवसांपासून साक्षीची सासू मुंबईला गेल्या होत्या..त्या आज घरी परतल्यानंतर घरात तीव्र दुर्गंधी जाणवली. यामुळे त्यांनी शोध घेतला असता पलंगाखाली साक्षीचा मृतदेह आढळून आला. यामुळे त्यांनी तत्काळ पोलिसांना कळविले. यामुळे घटनास्थळी मुडलगी पोलिस व गोकाकचे पोलिस उपाधीक्षक यांनी भेट देऊन पंचनामा केला. मुडलगीचे तहसीलदार श्रीशैल यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. पोलिसांकडून बुधवारी रात्री तक्रार नोंदवून घेऊन पती आकाश कुंभारचा शोध सुरू केला आहे..गावात प्रचंड संताप व्यक्तया घटनेमुळे परिसरात प्रचंड संताप व्यक्त होत असून स्थानिक नागरिकांनी महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. महिलांवरील अशा अमानुष घटनांना आळा बसावा म्हणून गावकऱ्यांनी हल्ला व खून करणाऱ्या संशयिताचा त्वरित तपास घेऊन कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी केली आहे..