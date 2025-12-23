देश

Farmer Accident Case : शेतकरी मेळाव्याला जाताना थरार! वाहन उलटून ३० हून अधिक शेतकरी जखमी; नेमकं घडलं तरी काय?

Farmer Vehicle Accident Near Belagav : म्हैसूर येथे शेतकरी मेळाव्यासाठी जात असताना बैलहोंगल तालुक्यात वाहन उलटून अपघात झाला. ३० हून अधिक शेतकरी जखमी झाले असून जीवितहानी टळली.
सकाळ डिजिटल टीम
बेळगाव : म्हैसूर येथे आयोजित जागतिक शेतकरी मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या शेतकऱ्यांचे वाहन उलटून अपघात (Belagavi Accident News) झाला. ही घटना रविवारी (ता. २१) बैलहोंगल तालुक्यातील जालिकोप्प गावाजवळ घडली. या अपघातात सुमारे ३० हून अधिक शेतकऱ्यांना किरकोळ दुखापती झाल्या असून, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

