Farmer Accident Case : शेतकरी मेळाव्याला जाताना थरार! वाहन उलटून ३० हून अधिक शेतकरी जखमी; नेमकं घडलं तरी काय?

बेळगाव : म्हैसूर येथे आयोजित जागतिक शेतकरी मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या शेतकऱ्यांचे वाहन उलटून अपघात (Belagavi Accident News) झाला. ही घटना रविवारी (ता. २१) बैलहोंगल तालुक्यातील जालिकोप्प गावाजवळ घडली. या अपघातात सुमारे ३० हून अधिक शेतकऱ्यांना किरकोळ दुखापती झाल्या असून, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..अपघातात जखमी झालेले शेतकरी हे बैलहोंगल तालुक्यातील गरजूर गावचे असल्याची माहिती आहे. गरजूर येथून बैलहोंगलमार्गे बेळगाव रेल्वे स्थानक गाठून तेथून रेल्वेने म्हैसूर येथे होणाऱ्या जागतिक शेतकरी मेळाव्यात सहभागी होण्याचा त्यांचा मानस होता. मात्र, जालिकोप्प परिसरात वाहनचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने वाहन रस्त्याच्या कडेला पलटी झाले..हृदयद्रावक! भीषण अपघातात मामा-भाचीनंतर सात महिन्यांच्या गर्भवती महिलेच्या पोटातील बाळाचाही मृत्यू; कुटुंब अक्षरशः उद्ध्वस्त.वाहनात पुरुष, महिला तसेच लहान मुले मिळून ३० पेक्षा अधिक प्रवासी होते. अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच आरोग्य विभागाचे कर्मचारी तसेच स्थानिक नागरिक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना वाहनातून बाहेर काढून प्राथमिक उपचार देत तत्काळ रुग्णालयात दाखल केले..जखमी शेतकऱ्यांवर बैलहोंगल सार्वजनिक रुग्णालय, मलप्रभा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल तसेच परिसरातील इतर खासगी रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत. बहुतांश जखमा किरकोळ स्वरूपाच्या असल्याचे वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक गुरुराज कलबुर्गी आणि एफ. वाय. मल्लूर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी पोलिस तपास सुरू असून, वाहनाच्या सुरक्षिततेबाबतही चौकशी केली जात आहे.