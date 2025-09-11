देश

Belagav Ganeshotsav : बेळगावात कन्नड संघटनांच्या दबावामुळे मराठी भाषेतील फलक हटविले; सणातही भाषाभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न!

Belagavi Municipal Corporation action after Ganeshotsav : बेळगावात मराठी फलक हटविण्याची मोहीम; कन्नड संघटनेचा दबाव?
बेळगाव : गणेशोत्सव (Belagav Ganeshotsav) संपताच शहरातील शुभेच्छा फलक हटविण्याची मोहीम महापालिकेने सुरू केली आहे. मराठी भाषेतील शुभेच्छा फलक प्राधान्याने हटविले जात आहेत. बुधवारी (ता. १०) पहाटे तीन वाजेपर्यंत ही मोहीम राबविण्यात आली. महापालिकेच्या महसूल विभागाने ही कारवाई केली.

