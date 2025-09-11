Belagav Ganeshotsav : बेळगावात कन्नड संघटनांच्या दबावामुळे मराठी भाषेतील फलक हटविले; सणातही भाषाभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न!

बेळगाव : गणेशोत्सव (Belagav Ganeshotsav) संपताच शहरातील शुभेच्छा फलक हटविण्याची मोहीम महापालिकेने सुरू केली आहे. मराठी भाषेतील शुभेच्छा फलक प्राधान्याने हटविले जात आहेत. बुधवारी (ता. १०) पहाटे तीन वाजेपर्यंत ही मोहीम राबविण्यात आली. महापालिकेच्या महसूल विभागाने ही कारवाई केली..शहरातील मराठी भाषेतील फलक (Marathi Boards) हटविण्याची मागणी एका कन्नड संघटनेने केली होती. मराठी फलक हटविले नाहीत, तर बुधवारी महापालिका कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यामुळेच महापालिका आयुक्त शुभा बी. यांनी फलक तातडीने हटविण्याची सूचना महसूल विभागाला दिली. त्यानुसार महसूल विभागाने मंगळवारी रात्री मोहीम सुरू केली. बुधवारी पहाटेपर्यंत ही मोहीम राबविली. विभाग महसूल आयुक्त अनिल बोरगावी, महसूल निरीक्षक संतोष ओसी यांच्यासह अन्य महसूल कर्मचाऱ्यांनी या मोहिमेत भाग घेतला..France Mosque Incident : धक्कादायक! नऊ मशिदींबाहेर आढळली डुकरांची मुंडकी; पाच मशिदींवर राष्ट्रपतींचं निळ्या रंगात लिहिलं नाव, मुस्लिम समाजात तीव्र संताप.गणेशोत्सव काळात अनेक शुभेच्छा फलक लावले होते. गणेशोत्सव सुरू होण्याच्या दोन आठवडे आधीपासूनच फलक लावण्यास सुरुवात झाली होती. शनी मंदिर येथे आगमन सोहळ्याबाबतचा मराठी भाषेतील फलक लावला होता. त्या फलकाच्या विरोधात कन्नड संघटनेने तक्रार केल्यानंतर आयुक्त शुभा बी. यांच्या आदेशावरून तो फलक महापालिकेकडून हटविला होता..महापालिकेच्या त्या कारवाईला बेळगावातून जोरदार विरोध झाला. धार्मिक सणात महापालिकेकडून भाषाभेद केला जात असल्याचा आरोप झाला. या प्रकरणात पोलिस खात्याने लक्ष घातले. त्यामुळे तो फलक महापालिकेकडूनच पुन्हा शनी मंदिर येथे लावण्यात आला. गणेशोत्सव काळात शहरभर जागा मिळेल, त्या ठिकाणी शुभेच्छा फलक लावले. राजकीय व्यक्तींकडून कन्नड व मराठी या दोन्ही भाषेत फलक लावले, तर मराठी संघटनांकडून केवळ मराठी भाषेतच फलक लावले..Rajasthan Anti-conversion Law : धर्म लपवून लग्न करताय? आता धर्मांतरासाठी कडक कायदा; जन्मठेपेसह 50 लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा.मराठी भाषेतील फलक कन्नड संघटनांना खुपत होते. त्यामुळेच गणेशोत्सव संपल्यावर लगेचच ते फलक हटविण्याची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेने तातडीने कारवाई केली हे विशेष. गणेशोत्सव हा मराठमोळा सण आहे. पण, या सणातही भाषाभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न कन्नड संघटनांकडून सुरू आहे. शिवाय, कन्नड संघटनांच्या दबावाला महापालिका यंत्रणा बळी पडत असल्याचे पहावयास मिळत आहे..कन्नड संघटनांच्या दबावामुळेच कारवाईगणेशोत्सवाच्या आधी एका कन्नड संघटनेने महापौर मंगेश पवार यांची भेट घेतली होती. त्यावेळीही गणेशोत्सव काळात मराठी फलक लावण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. आता कन्नड संघटनांच्या दबावामुळेच फलकही हटविण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.