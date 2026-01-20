देश

विठोबा देवाची पूजा करण्यासाठी घराबाहेर पडला अन् घडलं आक्रीत! डोक्यात रॉड घालून २३ वर्षीय तरुणाचा खून; बहिणीशी बोलण्यावरून हल्ला

Youth Killed Over Suspicion of Sister Harassment : गोकाक तालुक्यात बहिणीच्या छेडछाडीच्या संशयातून २३ वर्षीय युवकाची काठी व लोखंडी रॉडने हत्या करण्यात आली असून अल्पवयीन आरोपीवर गुन्हा दाखल झाला आहे.
Belagav Gokak Case

Belagav Gokak Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बेळगाव : बहिणीची छेडछाड आणि तिच्याशी संपर्क वाढविल्याच्या संशयावरून गोकाक तालुक्यातील राजापूर या गावातील २३ वर्षीय युवकाच्या डोक्यात काठी आणि लोखंडी रॉडने हल्ला (Belagav Gokak Case) करून निर्घृण खून केल्याची दुर्दैवी घटना सोमवारी (ता. १९) पहाटे घडली. मंजुनाथ सुभाष एन्नी (वय २३, रा. राजापूर, ता. गोकाक) असे त्याचे नाव आहे. दरम्यान, तरुणाच्या खूनप्रकरणी अल्पवयीन युवकावर घटप्रभा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
police case
crime marathi news
Belagavi

Related Stories

No stories found.