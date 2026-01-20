विठोबा देवाची पूजा करण्यासाठी घराबाहेर पडला अन् घडलं आक्रीत! डोक्यात रॉड घालून २३ वर्षीय तरुणाचा खून; बहिणीशी बोलण्यावरून हल्ला

बेळगाव : बहिणीची छेडछाड आणि तिच्याशी संपर्क वाढविल्याच्या संशयावरून गोकाक तालुक्यातील राजापूर या गावातील २३ वर्षीय युवकाच्या डोक्यात काठी आणि लोखंडी रॉडने हल्ला (Belagav Gokak Case) करून निर्घृण खून केल्याची दुर्दैवी घटना सोमवारी (ता. १९) पहाटे घडली. मंजुनाथ सुभाष एन्नी (वय २३, रा. राजापूर, ता. गोकाक) असे त्याचे नाव आहे. दरम्यान, तरुणाच्या खूनप्रकरणी अल्पवयीन युवकावर घटप्रभा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे..राजापूर येथील रहिवासी सुरेश अशोक एन्नी यांनी घटप्रभा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनुसार फिर्यादींचा पुतण्या मंजुनाथ सुभाष एन्नी हा संशयित अल्पवयीन आरोपीच्या बहिणीशी संपर्क वाढविला होता. तिच्याशी बोलत होता. या संशयावरून मंजुनाथचा काटा काढण्याचे ठरविले आणि यातून कट रचण्यात आला. त्याच्यावर रॉडने हल्ला करून खून केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे..मृत मंजुनाथ हा आज (ता. १९) सकाळी सुमारे सहाच्या सुमारास राजापूर गावातील विठोबा देवाच्या पूजेसाठी घराबाहेर पडला होता. त्यावेळी मंदिराजवळ दबा धरून बसलेल्या संशयिताने अचानक काठी वा लोखंडी रॉडने मंजुनाथच्या डोक्यावर जोरदार हल्ला केला. या हल्ल्यात मंजुनाथ गंभीर जखमी होऊन जागीच कोसळला आणि त्याचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच घटप्रभा पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह ताब्यात घेऊन उत्तरीयत तपासणीसाठी पाठवण्यात आला. प्रकरणी घटप्रभा पोलिस ठाण्यात विविध कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..VIDEO VIRAL : धक्कादायक! बड्या आयपीएस अधिकाऱ्याचे ऑफिसमध्येच महिलेसोबत अश्लील चाळे; मुख्यमंत्र्यांनी गृह विभागाला दिले चौकशीचे आदेश.घटप्रभा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक एच. डी. मुल्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू असून, अल्पवयीन आरोपीला ताब्यात घेण्याची व बाल न्याय मंडळासमोर सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राजापूर गावात पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून, नागरिकांनी शांतता राखावी, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.