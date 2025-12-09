Maharashtra Ekikaran Samiti : कर्नाटकी पोलिसांची दडपशाही! म. ए. समितीच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना केली अटक; मराठी भाषकांत प्रचंड नाराजी

बेळगाव (कर्नाटक) : महामेळावा घेण्यासाठी तोंडी परवानगी देण्यात आल्यानंतर देखील मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे (Maharashtra Ekikaran Samiti) आयोजित करण्यात आलेला महामेळावा रोखण्यासाठी प्रचंड पोलिस बंदोबस्त ठेवून आणि दडपशाही करीत समितीच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. त्यामुळे व्हॅक्सिन डेपो परिसर आणि दुसरे रेल्वे गेट येथे सोमवारी (ता. ८) तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली..म. ए. समितीच्या कार्यकर्त्यांनी व्हॅक्सिन डेपो परिसरात येऊन महामेळाव्यात सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कर्नाटकी पोलिसांनी (Karnataka Police) दडपशाही करीत महामेळावा स्थळावर दाखल झालेल्या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना व कार्यकर्त्यांना अटक करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे कर्नाटकी सरकारच्या दुटप्पीपणाबाबत शहरासह सीमाभागातील मराठी भाषकांतून प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे..Kannada Marathi Dispute : इतका द्वेष कशासाठी? मराठीतील फलक कन्नडिगांनी फाडले; पोलिसदेखील कन्नड संघटनांच्या पाठीशी, वाद चिघळण्याची शक्यता!.कर्नाटक सरकारच्या अधिवेशनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मध्यवर्ती समितीतर्फे महामेळावा घेण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडे चार जागांची यादी देण्यात आली होती. तसेच महामेळाव्याबद्दल जनजागृती करीत अधिक संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना करण्यात आले होते. त्यानंतर रविवारी सायंकाळी व्हॅक्सिन डेपो मैदानावर महामेळावा घेण्यात येणार असल्याची माहिती देत ‘चलो वॅक्सिंग डेपो’चा नारा देण्यात आला होता. त्यामुळे सकाळपासूनच विविध भागातील कार्यकर्ते दाखल होत होते; परंतु रविवारी वेगळी भूमिका घेणाऱ्या पोलिस प्रशासनाने महामेळाव्याच्या दिवशी कार्यकर्त्यांना अटक करण्याची भूमिका घेतली..तसेच अनेक कार्यकर्त्यांच्या त्यांच्या घरासमोर सकाळपासून पोलिस बंदोबस्त ठेवत दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही कार्यकर्ते वेगवेगळ्या मार्गातून टिळकवाडी येथे दाखल होत होते; परंतु महामेळाव्यासाठी येणाऱ्या कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू करण्यात आली. तसेच कार्यकर्त्यांनी जाब विचारण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर दडपशाही करून अनेक कार्यकर्त्यांना परिवहन मंडळाची बस आणि पोलिस खात्याच्या वाहनांमध्ये कोंबून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही सकाळपासून ते दुपारपर्यंत अनेक कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित राहून कर्नाटक सरकारच्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला तीव्र विरोध करताना दिसून आले..धक्कादायक! बीडमध्ये घरात घुसून ग्रामरोजगार सेवकावर गावगुंडांचा जीवघेणा हल्ला; दुचाकीला बांधून चौकात नेले ओढत, लोखंडी रॉड घातला डोक्यात.मात्र, माजी आमदार मनोहर किणेकर, मध्यवर्ती समितीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, समिती नेते रणजित चव्हाण पाटील, रमाकांत कोंडुसकर, युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर, शुभम शेळके, आर. एम. चौगुले, नेताजी जाधव, माजी उपमहापौर प्रकाश शिरोळकर, रेणू किल्लेकर, सुधा भातकांडे, शिवानी पाटील, कमल मनोळकर, रूपा नावगेकर, अनुराधा सुतार, संजय शिंदे, तालुका समितीचे सचिव ॲड. एम. जी. पाटील, श्रीधर जाधव, सतीश पाटील, सचिन केळवेकर, श्रीकांत कदम, सूरज कुडूचकर, संतोष बांडगी, मारुती पाटील, विठ्ठल पाटील, यल्लापा रेमाणाचे, मनोहर जायनांचे, अरुण अकनोजी, शिवाजी पाटील, अंकुश पाटील, अनिल पाटील, विनायक पाटील, मुकुंद डुकरे, शिवाजी पाटील, धोंडिबा देसुरकर, महेश टंकसाळी, रमेश माळवी, शंकर कोणेरी, राज सांगावकर..तसेच रामा शिंदे, प्रेमा मोरे, प्रेमा जाधव, नीरा काकतकर, महादेव रामा बिर्जे, अमर येळ्ळूरकर, सुनील बाळेकुंद्री, संजय सातेरी, मल्लप्पा पाटील, मनोहर हुंदरे, आर. के. पाटील, शिवराज पाटील, प्रकाश अष्टेकर, रामचंद्र मोदगेकर, डी. बी. पाटील, आप्पाजी बस्तवाडकर, नागेश बोबाटे, राकेश परीट, दत्ता उघाडे, अमूल देसाई, मोनाप्पा पाटील, नारायण दळवी, शंकर चौगुले, सुहास किल्लेकर, मारुती आंबोळकर, श्रीकांत मांडेकर, सुधीर शिरोळे, उमेश पाटील, सागर सांगावकर, राजू किनेकर, चेतन पाटील, यलाप्पा पाटील, जोतिबा आंबोळकर, नारायण सांगावकर, नागेश आंबोळकर, राजू दिवटगे, उमेश पाटील, भरमा पाटील, अरुण जाधव, दीपक पाटील, शटूप्पा अमरोळकर, सुनील पाटील आदी कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. तसेच अटक करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांना एपीएमसी येथील सभागृहात पोलिस बंदोबस्तात ठेवण्यात आले होते..क्षणचित्रेव्हॅक्सिन डेपो मैदान परिसरात पहाटेपासून मोठा बंदोबस्तसकाळी आठ वाजल्यानंतर परिसराला पोलिस छावणीचे स्वरूपसमितीच्या अनेक नेत्यांना घराजवळ अटक करण्याचा प्रयत्नबेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे अशा घोषणा देत कार्यकर्ते दाखलअटक करीत असताना पोलिस आणि कार्यकर्त्यांत वादावादीसमितीच्या आंदोलनामुळे परिसरात वाहतूक कोंडीशहरातील अनेक ठिकाणी मोठा पोलिस बंदोबस्तव्हॅक्सिन डेपोकडे जाणारे रस्ते बॅरिकेड्स लावून बंदसंभाजी उद्यान, शिवाजी उद्यान येथेही पोलिस बंदोबस्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.