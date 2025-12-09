देश

Maharashtra Ekikaran Samiti : कर्नाटकी पोलिसांची दडपशाही! म. ए. समितीच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना केली अटक; मराठी भाषकांत प्रचंड नाराजी

Maharashtra Ekikaran Samiti : बेळगावात म. ए. समितीच्या महामेळाव्यास पोलिसांनी मज्जाव करून शेकडो कार्यकर्त्यांना अटक केली. व्हॅक्सिन डेपो परिसरात तणाव वाढला असून मराठी भाषकांत प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
बेळगाव (कर्नाटक) : महामेळावा घेण्यासाठी तोंडी परवानगी देण्यात आल्यानंतर देखील मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे (Maharashtra Ekikaran Samiti) आयोजित करण्यात आलेला महामेळावा रोखण्यासाठी प्रचंड पोलिस बंदोबस्त ठेवून आणि दडपशाही करीत समितीच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. त्यामुळे व्हॅक्सिन डेपो परिसर आणि दुसरे रेल्वे गेट येथे सोमवारी (ता. ८) तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली.

